Puig redobla la seua activitat a Alacant abans de la campanya

Si algú busca Ximo Puig en el que queda de setmana, que mire a Alacant. El president de la Generalitat aspira a un tercer mandat i en el PSPV saben que és fonamental aconseguir un bon resultat a la província, possiblement l’enclavament on més fort es pressent la dreta. Enfront d’això, la resposta de Puig i els seus és redoblar la seua activitat en aquest territori amb una agenda de substància en la qual tant el cap del Consell com els socialistes es deixaran la pell.

La presència de Puig a Alacant és habitual, però crida l’atenció que el cap del Consell centre tota la seua activitat de campanya, des d’ahir fins al final de la setmana, l’última abans que comence el període electoral de manera oficial, en aquesta província. I ho farà, a més, amb actes destacats, buscant un impuls en una circumscripció que reparteix 35 escons que resultaran clau per a determinar el futur inquilí del Palau de la Generalitat després del 28 de maig.

Així, després que ahir estiguera en la presentació de la Plataforma Cívica Ximo President a Orihuela, dimecres estarà amb la ministra d’Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, a Elx (destacat bastió socialista); dijous acudirà a Benidorm dins de la gira “En totes les places”, presentant les candidatures de la zona, i el plat fort arribarà divendres.

El president compartirà escenari amb Pedro Sánchez a la ciutat d’Alacant. Ho faran al costat de la candidata dels socialistes per a l’Ajuntament, l’exconsellera Ana Barceló, amb l’objectiu de mobilitzar l’electorat socialista. Serà el primer dels tres mítings que Sánchez tindrà a la Comunitat Valenciana fins al 28 de maig i l’únic a Alacant (el 9 de maig anirà a Castelló i el 20 estarà a València), la qual cosa suposa un motiu més per als del puny i la rosa per a redoblar esforços en aquest final de setmana.

L’esdeveniment de divendres amb Sánchez arribarà després d’una jornada institucional en la qual Puig també acaronarà al territori alacantí. El Ple del Consell se celebrarà a Alacant en una sessió que servirà perquè l’executiu autonòmic estrene la nova seu de la Generalitat a la ciutat situada en l’edifici de Correus, adquirit el mes de gener passat per l’Administració autonòmica per 4,9 milions.

Però hi ha vida i actes dels socialistes més enllà de Puig. De fet, els del puny i la rosa tindran dos actes destacats més la setmana que ve a Alacant. Seran el dijous, dins de la gira que el partit està emprenent per la Comunitat Valenciana per a confeccionar el seu programa. Un d’aquests serà a Orihuela sobre aigua i agricultura, tema delicat, i comptarà amb la presència del president d’Asaja Alacant, José Vicente Andreu, i el secretari general de La Unió, Carles Peris, així com el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes.

D’altra banda, també a Alacant, però ciutat, serà la trobada sobre digitalització, en la qual estarà la consellera d’Innovació i número 1 d’aquesta circumscripció per a les Corts, Josefina Bueno, al costat de la CEO de l’Institut d’Intel·ligència Artificial, María José Peral, i el coordinador del districte digital, Santiago Ambit.