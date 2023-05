València torna a omplir-se d’hortalisses gegants

El regidor de Comerç de l’Ajuntament de València i president de Mercavalència Carlos Galiana ha anunciat la posada en marxa d’una iniciativa per a fer costat al Mercat Central de València durant la celebració del seu 95é aniversari. L’acció consisteix en la cessió de les verdures i fruites gegants de Mercavalència perquè el Mercat Central puga convidar la seua clientela a participar en una gimcana fotogràfica.

“Com sempre i com amb la resta de mercats de la ciutat, estem al costat del Mercat Central, un espai emblemàtic i referent de la nostra ciutat. I ho fem recuperant unes figures mítiques que ens acompanyen en l’imaginari de València des de 2017 com a capital mundial de l’alimentació sostenible, perquè València és horta, València és els seus mercats, València és els seus agricultors i agricultores i les seues fruites i verdures. Si som referents en el món, ho som també per allò que la resta no tenen i sentim molt d’orgull pel que som i el que tenim”, ha afirmat Galiana.

Les figures estan instal·lant-se enfront de Vivers (Blasco Ibáñez amb Botànic Cavanilles), a la Creu Coberta (Sant Vicent amb Tomás Sala), a l’encreuament de l’Albereda amb França, a la plaça de Bruges, enfront de la Dama Ibèrica de Corts Valencianes i a la plaça del Pintor Segrelles.