Adjudicades les obres de la passarel·la per a vianants i ciclistes sobre la V-21

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha adjudicat per més de 2,6 milions d'euros les obres per a la construcció d'una passarel·la per a vianants i ciclistes sobre la V-21 que unirà de manera sostenible el nucli urbà de la Pobla de Farnals amb la urbanització de la platja.

Aquesta passarel·la donarà continuïtat a l'eix de vianants i ciclistes que transcorre pel camí a la Mar, des del nucli urbà principal de la localitat fins a l'autovia, i que resol el pas sobre la línia ferroviària estatal València-Tarragona mitjançant una altra passarel·la. D'aquesta manera, es prolongarà aquest itinerari fins a la platja de la Pobla de Farnals. La passarel·la que es construirà és una estructura metàl·lica de 68,50 m de longitud total situada sobre l'autovia, amb una geometria tipus arc, que està dividida en dos i compta, a més, amb dues rampes. L'amplària útil de la plataforma al llarg de tota l'estructura és de 4 m, la qual cosa permetrà una convivència adequada entre vianants i ciclistes. En el costat oest de la V-21, la rampa de la passarel·la es prolonga com a plataforma fins a connectar amb el final del vial de vianants i ciclistes. En el costat est de la V-21, la rampa connecta amb un vial similar al tram oest fins a enllaçar amb la vorera del vial existent del carrer Lepant, ja al nucli urbà de la platja. Al llarg de tot el vial i en ambdós costats es plantarà una alineació d'espècies arbòries. En la zona annexa entre el camí de servei i el vial es plantaran espècies arbustives i es col·locarà una capa de 5 cm de grava decorativa. Aquesta actuació és finançada per la Unió Europea-NextGenerationEU, a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència.