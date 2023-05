Baraja, després del derbi: "Suarem sang per a eixir d'ací"

Ni càbales, ni futur, ni culpables. El míster va incidir de nou davant els periodistes en el fet que només li preocupa «que el València continue en Primera quan arribe a la jornada 38». «D'anàlisi, tothom en tindrà el seu» (culpables de la pobra situació de l'equip), i sobre les càbales va ser més clar. «Ni càbales ni contes. No ens valen ara per a res. A Vigo hem de fer les coses bé, i si ho aconseguim, hi estarem més a prop», va explicar. Per compromís del míster no serà: «Hem de focalitzar-nos en l'important, descansar bé i recuperar-nos per a treballar la setmana que ve», va assegurar. «Suarem sang per a eixir d'ací».

Més enllà de la situació o de la importància o no de l'empat de cara al tram final, Baraja també va voler destacar «l'esforç» de la seua plantilla. «Ha sigut molt gran», va dir. «Cal felicitar-los per com han jugat, per la passió i el cor que hi han posat hui». També als joves, que continuen fent passos importants per a ajudar l'equip. «Treballen bé i demostren la seua ambició».

En la mateixa línia va reflexionar Cavani: «Els partits es donen així, hi ha moltes coses que estan en joc i a vegades els partits van així per la inèrcia, per l'equip que tens davant. Comencem a buscar-ho, a treballar, i hem sigut capaços de reaccionar. L'equip ha tingut la rebel·lia que té davant aquesta situació i cal seguir per aquest camí, descansar i preparar el següent partit», va manifestar. No queda una altra que seguir...