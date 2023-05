El carrer Nou d'Octubre estrena carril bici

El Servei de Mobilitat Sostenible ha completat els treballs de senyalització i de regulació semafòrica per a connectar el carril bici del carrer del Nou d’Octubre amb el pont homònim, a l'altura del carrer Democràcia (antiga Castán Tobeñas).

Una vegada feta aquesta connexió, l'itinerari ciclista permet continuar per la baixada als Jardins del Túria, o bé continuar pel pont del Nou d’Octubre mitjançant una vorera compartida per a vianants i ciclistes, per a connectar amb el carril bici de Pio Baroja i amb el nou carril bici que s'està executant pel marge esquerre de l'antic llit del riu Túria entre l'avinguda dels Tamarindes i del pont de les Arts.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha explicat que "aquesta connexió ciclista va paral·lela al pas de vianants que creua el passeig de la Petxina, de manera que dona una solució a les persones usuàries del carril bici que es quedaven despenjades en arribar a aquest punt".