El costat més fosc i mai vist de Sorolla, al descobert en la Fundació Bancaixa

Joaquim Sorolla era molt més que la llum de les seues estampes marines, de xiquets a la platja, de bates roses i dones sota para-sols a la vora del Mediterrani. Encara que en alguna ocasió va dir als seus deixebles "quant de mal us ha fet el negre" i, fins i tot, va demanar a la seua filla María -també pintora- que no emprara aquest color en els seus treballs, la veritat és que l'artista valencià no va rebutjar del tot el negre i altres tons foscos de la seua paleta. Compte d'això dona el centenar d'obres que la Fundació Bancaixa exposa fins al 10 de setembre amb el títol "Sorolla en negre".

El president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, ha presentat aquest dijous aquesta mostra, junt amb el director del Museu Sorolla de Madrid, Enrique Varela, i el comissari de l'exposició, Carlos Reyero. A la presentació ha assistit també la besneta del pintor i major experta en la seua obra, Blanca Pons Sorolla.

Retrat i quadres socials

La mostra reuneix un centenar d'obres de Joaquim Sorolla en les quals destaca l'ús dels tons més foscos. Retrats i imatges més socials predominen en aquesta exposició que presenta per primera vegada algunes obres que mai abans havien sigut vistes no sols a València, sinó a tot el món. Algunes fa mig segle que no s'exposen. D'entre totes, per les seues dimensions i temàtica, destaca Trista herència, de la Fundació Bancaixa, o Tràfic de blanques. En total, una vintena d'institucions públiques i privades, així com particulars, han prestat obra per a aquesta mostra que arriba després d'exhibir-se a Madrid, encara que de manera ampliada.

Per a Rafael Alcón, aquesta mostra és especialment important, ja que suposa la primera que l'entitat que presideix dedica al pintor en la commemoració del centenari de la seua mort i que, a més, se celebra l'any que la Fundació Bancaixa compleix 10 anys. "És una nova perspectiva sobre l'ús del negre en la seua pintura. Els protagonistes són els tons foscos, cosa contradictòria en un artista conegut per la llum i el color", ha dit Alcón.

Varela, per la seua banda, ha explicat que aquesta exposició "funciona com una contradicció en si mateixa. U espera que el negre no estiga tan present en l'obra de Sorolla. És el seu costat fosc. En la seua paleta cabien molts negres de diferent simbologia. El que hi ha ací és una explosió de negres".

"Mirar amb uns altres ulls"

Mentrestant, Reyero ha assenyalat que aquesta exposició "suposa mirar l'obra de Sorolla d'una altra manera, amb uns altres ulls. Quan estem acostumats a veure el mateix, a vegades ens avorrim. Però jo no vull un altre Sorolla, perquè els seus negres són també molt lluminosos". El comissari i també exdirector del Museu de Belles Arts de València ha explicat que la mostra es divideix en quatre apartats: "Harmonies en negre i gris", "Negre simbòlic", "Superfícies negres i fosques" i "Monocromies", que reuneixen llenços fets per Sorolla entre 1887 i 1920.

El recorregut s'inicia amb els acords cromàtics de negres i grisos en retrats que doten a la seua pintura d'una personalitat particular, i continua amb el simbolisme i el significat cultural del color negre que impregna l'època i l'obra del pintor naturalista. La mostra analitza el nou ús del negre en el segle XIX com a creador de contrastos radicals i potenciador d'altres colors. La mostra finalitza amb les monocromies, escenes envoltades de tons grisencs o blavosos que impliquen un virtuosisme tècnic per part del pintor.

Aquesta mostra allunya, a més, el "fantasma" de Sorolla com a pintor frívol. "La riquesa de la seua pintura no té a veure amb el drama o pensament literari, però no és un pintor frívol", ha assenyalat Reyero, que ha recordat la "confrontació" amb artistes com Zuloaga, que representava l'Espanya negra davant de l'Espanya blanca que plasmava Sorolla i que li va valdre algunes crítiques en el seu temps. "A vegades aquesta frontera està molt forçada", ha conclòs.