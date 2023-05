Hi haurà tercer dia de vaga de metges a la Comunitat Valenciana

Dilluns que ve, i per tercera vegada en els últims tres mesos, els 15.000 metges que treballen per a la Conselleria de Sanitat estan cridats a fer vaga. El sindicat mèdic CESM, promotor inicial de les aturades, ha decidit mantindre la convocatòria després que la reunió del comité de vaga d'aquest matí (última oportunitat per a desconvocar les protestes) haja acabat sense acord i, a més, de manera abrupta.

"Estàvem citats a les 9.30 del matí. Farts d'esperar, han vingut una hora més tard i només començar ja ens han dit que no anaven a canviar ni una coma del seu document de l'última vegada. Ací ens hem alçat i ens n'hem anat, no hi havia res més a parlar", resumeix Jesús Gil, sotssecretari general del CESM-CV i membre del comité de vaga.

Els representants del sindicat defensen que es tancara la reunió al cap de 5 minuts, conscients que "ja no hi havia més a parlar si no anaven a fer cap canvi. És clar que no entraven en tema econòmic, però ni tan sols en temes més organitzatius o que no eren principals, com la compatibilitat sobrevinguda", hi ha afegit Gil. No obstant això, des de Sanitat han lamentat "l'actitud" del sindicat, "que ha decidit alçar-se de la taula i trencar el diàleg", quan des de l'Administració "hi ha hagut diferents acords aconseguits en les últimes setmanes, entre els quals està el del passat 8 de març, que va tindre el suport de la resta d'organitzacions sindicals de la taula sectorial", segons han assegurat.

A negociar amb qui estiga després del 28M

Després d'aquest desenllaç, des del sindicat han decidit mantindre tant la convocatòria de vaga de dilluns com les protestes d'aquest dia (una a València i una altra a Alacant), i ja es plantegen a "seguir segons ens permeta la llei i el període electoral, però amb concentracions segur", avança Gil. "Després del dia 28 de maig, independentment de qui guanye, ens tornarem a asseure per a negociar amb qui tinguem davant, perquè el nostre objectiu és que entenguen que el que demanem és solucionar la situació" de la sanitat pública, ha afirmat el president de CESM-CV, Víctor Pedrera, en declaracions a EFE.

Des del sindicat són conscients que el seguiment d'aquesta tercera jornada de vaga pot no ser el mateix que els anteriors, sobretot perquè cada dia que els professionals exerceixen el seu dret perden "més de 200 euros". "Sens dubte es notarà que és el tercer dia, i més quan en la Primària, per exemple, et tanquen l'agenda i l'endemà en comptes de 40 pacients en tens 50", exemplifica el sotssecretari de CESM. De fet, és una cosa que ja s'ha vist entre la primera i la segona jornada de vaga. El primer dia, el seguiment va ser del 7,4 %, mentre que a l'abril va estar en el 6,09 %. Això sí, els més mobilitzats van ser els especialistes dels centres de salut.

Ara només falta per conéixer si, com en l'anterior ocasió, el sindicat SIMAP s'uneix també a aquesta convocatòria: ells tampoc van arribar ahir a cap acord en la seua reunió amb l'Administració, però s'estan plantejant si continuar o retardar les mobilitzacions per l'arribada del període electoral.