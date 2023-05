Hostalers del Cedre clamen davant l'Ajuntament de València contra la implantació d'una ZAS

Hostalers i treballadors de la zona Cedre s'han plantat aquest matí a la plaça de l'Ajuntament de València per a mostrar el seu rebuig a la implantació d'una ZAS i exigir a l'alcalde de València, Joan Ribó, que adopte “mesures eficaces” per a combatre el soroll i no contra l'hostaleria.

Amb una pancarta amb el lema “Ribó, no acabes amb l'hostaleria, acaba amb el soroll” i crits de “Nosaltres treballem. No molestem” o “Ribó, volem solucions, no ens abandones”, els hostalers han reclamat a l'alcalde que no perda més temps i articule un pla de mesures eficaç que minimitze l'impacte acústic en la zona, però que no implique aplicar restriccions i “limitacions devastadores” sobre l'activitat hostalera.

Sobre aquest tema, i durant la protesta, el portaveu de l'Associació d'Hostaleria i Oci del Cedre (ADHOC), Diego Martínez, ha recordat que la sentència impulsada pels veïns per a declarar la zona compresa pels carrers Just i Pastor, Manuel Candela, Blasco Ibáñez i Músic Ginés de València com a Zona Acústicament Saturada encara no és ferma i que els hostalers han demanat personar-se en el contenciós com a part afectada.

Per això, des del col·lectiu asseguren que “l'alcalde encara és a temps de reprendre el diàleg i evitar tancaments de locals, acomiadaments i deixar en la ruïna moltes famílies. Així mateix, l'insten perquè revise el model “inútil” actual de la ZAS i pose els mitjans i recursos econòmics necessaris per a articular plans contra la contaminació acústica que deixen arrere les retallades. De fet, recorden que per a això es va crear l'Observatori de l'Oci i del Turisme, que ja hauria d'haver convocat una reunió urgent monogràfica per a abordar el conflicte.

"L'hostaleria no és la culpable"

D'altra banda, el portaveu de l'associació ha advertit que aquesta no serà l'única protesta i que, paral·lelament al procediment judicial, continuaran reivindicant que “l'hostaleria no és la culpable dels problemes de convivència” i que no se'ls “pot deixar abandonats a les portes d'unes eleccions municipals, perquè també són residents, veïns i part important i implicada del barri”.

De fet, i reivindicant la via del diàleg, han sol·licitat diverses reunions amb diferents regidories a la recerca de solucions per a una zona en la qual resideixen gran part dels estudiants i que requereix un diagnòstic profund per a analitzar d'on provenen els principals focus de soroll i les molèsties, com ara els botellots, les festes en pisos o les botigues 24 hores, entre altres.