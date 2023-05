Turisme canvia el marc de les seues ajudes per a garantir la supervivència del Bo Viatge

Turisme Comunitat Valenciana vol garantir la supervivència a futur d'una de les seues iniciatives estrela, el Bo Viatge, per a això ha decidit impulsar un nou decret que actualitza el marc legal de les seues ajudes, una modificació que -entre altres aspectes- inclou per primera vegada els usuaris dels serveis turístics com a destinataris d'aquestes bonificacions. Per al secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, aquest fet té com a finalitat "incidir en el compromís social a través del turisme, així com dotar la demanda turística d'un paper actiu en l'impuls a la competitivitat del sector, la qual cosa suposa donar estabilitat a programes com el Bo Viatge".

En concret, aquesta modificació -segons expliquen fonts de Turisme- s'emmarca en el fet que el Bo Viatge va sorgir en 2020 com una forma de foment de l'activitat turística per a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials en el sector derivades en un primer moment de la covid-19, un procés que es va allargar posteriorment amb l'impacte de la guerra a Ucraïna. No obstant això, les dades turístiques que registra l'autonomia cada vegada mostren més que aquest impacte negatiu està quedant arrere. Amb aquesta realitat, des de Turisme consideren que "si no s'haguera modificat el decret per a beneficiaris d'ajudes -que només afectaven fins ara empreses del sector turístic-, el Bo Viatge no podria mantindre's". "Hem volgut ampliar l'àmbit subjectiu de destinataris de les ajudes al turisme reconeixent de manera expressa les persones físiques usuàries dels serveis turístics”, destaca sobre aquest tema Colomer. Criteris de sostenibilitat i ètica No obstant això, no són les úniques modificacions que porta aparellades el nou decret. Aquest també fixa nous criteris generals de valoració per a obtindre les ajudes turístiques tant en el cas d'empreses -hoteleres, organitzadores de festivals, impulsores d'esdeveniments esportius i culturals amb atractiu turístic, etc.- com per als usuaris. Segons destaca Turisme a través d'un comunicat, "les noves bases reguladores i convocatòries d'ajudes que es publiquen a partir d'aquest moment tindran en compte criteris vinculats al Codi Ètic del Turisme, socials, mediambientals i de dignificació laboral i social". En aquest sentit, en el cas de les companyies, "es valorarà de manera positiva la pertinença de les empreses sol·licitants a algun dels sistemes de marca de producte amb els quals compta Turisme Comunitat Valenciana" o que compte amb distincions d'excel·lència, l'adhesió al Codi Ètic del Turisme Valencià, el caràcter innovador o la seua digitalització, entre altres. Per la seua banda, en el cas dels usuaris, Turisme especifica que "es podrà incloure com a criteri que el sol·licitant es comprometa a subscriure el Decàleg del Turista Responsable".