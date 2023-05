Acord entre patronal i sindicats per a apujar els salaris almenys un 10 % fins a 2025

Patronal i sindicats han aconseguit un acord per a apujar els salaris almenys un 10 % de manera acumulada durant els tres pròxims anys. Els agents socials han aconseguit tancar un pacte després de setmanes de discretes negociacions per a traslladar als seus sectors i guiar la negociació col·lectiva fins al 2025. L'acord preveu increments del 4 % per a aquest 2023 i del 3 % per a 2024 i 2025, respectivament, segons ha avançat Cadena Ser i ha pogut confirmar EL PERIÓDICO, del grup Prensa Ibérica. Aquest acord, que haurà de ser ratificat pels màxims òrgans de direcció dels agents socials la setmana que ve, incorpora un increment addicional de l'1 %, depenent de l'evolució de l'IPC.

La CEOE, CCOO i UGT han segellat les bases de l'Acord estatal d'ocupació i negociació col·lectiva (AENC), una mena de "conveni de convenis" que serveix després de referència en cada sector per a pactar increments salarials. Els percentatges d'increments pactats no són obligatoris, però serveixen de referència i totes les organitzacions signants es comprometen a aplicar-los.