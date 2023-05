Compromís demana en el jutjat la paralització cautelar del PAI de 1.303 cases de Pego Golf

Compromís per Pego ha presentat en el Jutjat Contenciós Administratiu d'Alacant un recurs per a paralitzar els acords del ple de novembre que van donar llum verda a la licitació de les bases de Pego Golf, un PAI de 1.303 habitatges. Aquests acords van tirar avant amb els vots favorables de tots els partits excepte Compromís, que hi va votar en contra.

Com ja va avançar Levante-EMV, només s'hi ha presentat una empresa. És Construcciones Hispano Germanas (CHG), que té la seua seu a Dénia i és la propietària del complex esportiu residencial Oliva Nova Golf.

Els valencianistes revelen que aquesta empresa "s'encarrega de les extraccions d'aigua del Bullent i està sent investigada per la Fiscalia per l'espoli d'aigua en el riu Bullent i la Marjal".

Compromís insisteix que aquest PAI no compta amb una declaració d'impacte ambiental en vigor. Assegura que la tramitació impulsada per l'equip de govern del PSPV "no està emparada per cap instrument de planejament, ja que el pla parcial reclassificatori de sòl Pego Golf hui dia no es troba vigent".

Els valencianistes han demanat la mesura cautelar que se suspenga la tramitació del PAI "per a evitar una situació irreparable de transformació del sòl i que l'Ajuntament incórrega en una sèrie de despeses innecessàries".