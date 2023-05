El Consell destina 2,5 milions a rebaixar el preu de l'aigua dessalada per als agricultors

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es regula la concessió de 2,5 milions d'euros en subvencions dirigides a les comunitats de regants que es proveeixen del transvasament Tajo-Segura de la província d'Alacant, amb la finalitat de rebaixar en 10 cèntims el cost del metre cúbic d'aigua dessalada destinada al reg dels seus cultius i compensar així l'augment en l'ús d'aquesta mena d'aigua fruit de la retallada del transvasament.

Segons ha explicat la portaveu del Consell, Aitana Mas, després de la reunió de l'executiu valencià d'aquest divendres, l'objectiu és fer costat als agricultors per a fer front a la compra d'aigua procedent de dessaladores i disposar de recursos suficients per a continuar amb la seua activitat, atesa la reducció progressiva de cabals transvasats al Segura prevista pel reial decret que aprova els plans de conca.

"El transvasament és irrenunciable, però al mateix temps cal buscar alternatives per a adaptar-nos a les circumstàncies, sobretot les futures", ha apuntat Mas, que encara així ha insistit que el Botànic "no ha cedit ni un centímetre" a l'hora de reivindicar davant el Govern el manteniment de les transferències hídriques.

Segons estableix el decret de subvencions, l'import global màxim per a concedir ascendeix a 2,5 milions d'euros i estarà destinat a abonar 10 cèntims per metre cúbic d'aigua dessalada que hagueren satisfet les comunitats de regants des de l'1 de gener fins al 15 de novembre de 2023, ja que l'estimació de necessitat d'aigua dessalada per a aquesta campanya se situa en un màxim de 25 hectòmetres cúbics.

0,22 euros el metre cúbic d'aigua

La rebaixa del cost de l'aigua dessalada aprovada per aquest decret se suma a la subvenció del Govern d'Espanya, per la qual cosa el preu final del metre cúbic que hauran d'abonar els agricultors pertanyents a 26 comunitats de reg usuàries del transvasament serà de 0,22 euros per metre cúbic.

El decret assenyala en la seua exposició de motius que l'origen de l'aigua per a les zones regables d'aquestes comarques, declarades d'interés general de l'Estat, procedeix del transvasament Tajo-Segura, de la reutilització d'aigües depurades i d'aigua procedent de dessaladores.

Així mateix, fa referència al Reial decret 35/2023, de 24 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les 12 demarcacions hidrogràfiques, que fixa els nous cabals ecològics en la conca del Tajo, cosa que suposa una disminució gradual dels cabals transvasats al Segura de 105 hm³/any per a 2027, respecte als que actualment han estat rebent-se.

La reducció del cabal transvasat compromet la disponibilitat de recursos hídrics necessaris en aquesta zona de gran producció agrícola, on, a més, hi ha un gran nombre d'empreses i llocs de treball associats al sector agroalimentari, dedicades a la logística, el transport, l'embalatge o la distribució, per citar-ne alguns exemples.

Per tot això, el Consell considera necessari compensar aquest dèficit hídric proporcionant ajudes per a facilitar la compra d'altres fonts d'aigua, com és el cas de l'aigua dessalada, a un preu assequible.