Els xavals agafen la bandera de la salvació

Ningú comptava amb ells quan va arrancar la temporada. Els tres nanos creixien a l'ombra en el filial a l'espera d'una oportunitat. Ara, en plena crisi esportiva del València, s'han convertit en una de les grans esperances a les quals s'aferra Rubén Baraja i el valencianisme per a evitar el descens a Segona Divisió en les últimes cinc jornades de la Lliga. Javi Guerra, Diego López i Alberto Marí han vingut al rescat.

Els xiquets del Pipo no s'han conformat a entrar en dinàmica del primer equip. Els tres han fet un pas avant i cada jornada tenen més pes en l'equip assumint la responsabilitat del moment i superant la pressió a base de descaradura, valentia, atreviment i, per damunt de tot, futbol. Cap d'ells porta dorsal de l'1 al 25, però poc importa en aquestes últimes cinc jornades a vida o mort. El tècnic necessita rendiment immediat i ells el garanteixen. Com es va veure contra l'Elx, Valladolid, Cadis o Vila-real, han aparcat els seus rols de revulsius i s'han penjat l'etiqueta d'actors principals.

El protagonisme dels xavals va a més. Baraja ha apostat per ells i li estan retornant la confiança al camp. Han agafat la bandera de la salvació. Ho tenen clar. Han arribat per a quedar-se.

Javi Guerra

El 26 ha passat de ser el migcampista de recanvi que completava les convocatòries a ser el primer migcampista de Baraja. Contra el Vila-real va estrenar la seua primera titularitat en el centre del camp i va ser l'únic que va acabar el partit contra els grocs per davant de Nico González (canviat per Ilaix Moriba en el minut 56) i André Almeida (substituït per Hugo Duro en el 70’). Fa setmanes que va avançar en la rotació Hugo Guillamón. Javi no para de créixer en l'equip. El de Gilet, més enllà del golàs al Valladolid, abasta molt de camp, recupera pilotes, trenca línies i trau el cap al balcó d'àrea amb tanta camallada com precisió per a donar l'última passada. Ho va demostrar a Cadis deixant sol Samuel Lino davant de Jeremías Ledesma i dimecres a Mestalla trobant en temps de prolongació Alberto Marí. Té peu i pulmons. Ja és un fix.

Diego López

Baraja s'ha enamorat de l'asturià. El guaje va a més. Dimecres va deixar en evidència Yunus Musah i va avançar en la rotació Samu Castillejo i la resta de recursos ofensius de la plantilla. Diego va ser la primera opció del Pipo per a intentar canviar el partit des de la banqueta. La segona part contra el Vila-real va servir per a tornar a comprovar que té verí en les seues botes. Amb el 40 al camp, sempre passen coses.

És un generador de perill i això és un bé escàs en l'equip. Va poder marcar en un mà a mà amb Pepe Reina. Baraja se n'ha aprofitat en les quatre últimes jornades: Elx (10’), Valladolid (6’), Cadis (34’) i Vila-real (45’). La seua quota de participació va en augment. Baraja el valora i el València també. El jugador de les categories inferiors acaba contracte aquest 30 de juny de 2023 i la seua renovació ja està en marxa.

Alberto Marí

El davanter està aprofitant totes les seues oportunitats. L'alacantí, màxim golejador del Mestalla amb 11 punts, ha demostrat en les seues dues primeres aparicions en el primer equip que sempre està prop del gol. A Elx va donar una assistència de gol i contra el Vila-real li'n van anul·lar un en temps de prolongació amb un control i una definició top. Amb Edinson Cavani sancionat, serà protagonista de nou a Balaídos.