L'Ajuntament es dona huit mesos per a liquidar el contracte de restauració de la muralla islàmica

La junta de govern de l'Ajuntament de València donarà hui, a proposta del Servei de Contractació, per finalitzat el contracte de les obres de restauració de la muralla islàmica de la plaça de l'Àngel. El servei de contractació es dona ara huit mesos de termini per a tramitar l'anul·lació del contracte pels incompliments per part del contractista de la que és una de les intervencions més importants de recuperació del patrimoni històric de València dels últims anys.

La Regidoria de Cultura va activar fa diverses setmanes la rescissió del contracte amb l'UTE CYR Proyectos y Servicios YSC, que en 2020 es va adjudicar la restauració del tram de la muralla de la plaça de l'Àngel. Les obres de restauració del monument del segle XI fa quasi un any que estan paralitzades a causa de la falta d'acord entre l'Ajuntament i l'empresa contractista sobre la modificació del projecte per l'aparició de restes arqueològiques imprevistes (entre les quals hi ha centenars d'enterraments i una residència islàmica) que han encarit l'obra. L'Ajuntament ha donat a l'empresa diverses pròrrogues en el termini d'execució de les obres de restauració de la muralla, que havien d'haver acabat fa ja un any. A més, s'ha confiscat de la fiança depositada per la contractista, que reclamava la paralització total de les obres i la redacció d'una modificació del projecte. Cultura tramita ara un nou contracte per a acabar la intervenció en la muralla, que s'ha quedat a mitges amb les restes del monument a la intempèrie i desprotegides.