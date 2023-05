L'ONCE dedica un cupó a la Geperudeta en el centenari de la seua coronació

El Centenari de la Coronació de la Verge dels Desemparats, patrona de València, protagonitza el cupó de l'ONCE del dimarts 16 de maig. Cinc milions de cupons portaran la seua imatge per tota Espanya.

José Manuel Pichel, delegat de l'ONCE a la Comunitat Valenciana; Carmen de Rosa, presidenta de l'Ateneu de València, i Álvaro Almenar Picallo, vicerector de la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, han presentat aquest cupó.

José Manuel ha declarat que "amb aquest cupó l'ONCE pretén arribar al cor de milions de valencians devots de la Geperudeta, a qui, com diu l'himne compost per a commemorar la Coronació, portem sempre al cor", i hi afig: "Sobretot en uns altres temps, però també ara, els venedors del cupó, tots amb discapacitat, serien dels més protegits de la Mare de Déu".

Jacent sobre els fèretres d'ajusticiats

La imatge de la Mare de Déu dels Desemparats es va esculpir en 1416. És de pasta de fusta, està daurada i té el dors pla. El mantell està tallat amb plecs en sentit horitzontal. El seu destí era anar jacent sobre els fèretres d'ajusticiats i dels nàufrags o desemparats, per a indicar la seua protecció.

A la seua mà dreta porta lliris blancs i una rosa, símbol de la Puríssima Concepció. Entre els plecs de la seua talla i davall del seu mantell estan els sants xiquets innocents. El seu braç esquerre sosté el xiquet Jesús abraçat a la creu. La imatge té una lleugera inclinació cap avant, per la qual cosa és coneguda popularment com La Geperudeta.

El 21 d'abril de 1885, el papa Lleó XIII va concedir una butla pontifícia per la qual nomenava patrona de València la Mare de Déu dels Desemparats. Va ser coronada canònicament el 12 de maig de l'any 1923.