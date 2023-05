El parc empresarial de la gigafactoria inclou quatre grans parcel·les industrials

El parc empresarial de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt (Parc Sagunt II) inclou quatre grans parcel·les per a la planta de bateries i la indústria auxiliar. La més gran (amb una extensió d'1,3 milions de metres quadrats) la va comprar al gener la multinacional automobilística per 63 milions d'euros i les altres tres encara estan lliures. En el projecte de reparcel·lació també s'han reservat tres parcel·les més xicotetes per a ús logístic i terciari. La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial acaba d'aprovar de manera definitiva el Projecte d'actuació integrada de Parc Sagunt II a un mes de l'inici de les obres d'urbanització del polígon. El rei Felip VI va presidir el 17 de març l'arrancada oficial de les obres de la gigafactoria.

Adjudicació de les obres

Els treballs d'urbanització de Parc Sagunt II estan a punt de ser adjudicats amb una inversió que ronda els 200 milions d'euros i duraran 24 mesos. L'espai urbanitzat s'anirà posant en servei segons avancen les obres per a facilitar els treballs de construcció de la gigafactoria. La inversió dels 200 milions la fa Espais Econòmics Empresarials, societat participada al 50 % per la Generalitat i l'Estat.

Planta de càtodes

Parc Sagunt II ocupa un espai de 5,4 milions de metres quadrats amb una edificabilitat de 3,4 milions de metres quadrats. Els responsables del projecte d'urbanització han reservat les quatre parcel·les per a un ús industrial d'1,3 milions de metres quadrats, 1 milió, 203.482 metres quadrats i 170.368 metres. Fins a l'estiu passat, la idea era que la parcel·la d'un milió de metres l'ocupara un proveïdor de càtodes (una de les peces principals de les bateries), però finalment Volkswagen es va decantar per portar aquestes peces des d'una fàbrica de Polònia. PowerCo (l'empresa de bateries del grup Volkswagen que operarà la gigafactoria) i Umicore van anunciar al setembre la creació d'una joint venture valorada en 3.000 milions d'euros a través de la qual fabricaran materials per al càtode de les cel·les. L'empresa conjunta subministrarà el material a les gigafàbriques europees de Volkswagen a partir de 2025.

Campus Battery

Parc Sagunt II tindrà tres parcel·les destinades a usos terciaris i logístics. Una de les parcel·les mesurarà 42.742 metres quadrats; una altra, 21.442, i la tercera, 11.079. A més, el pla reserva 402.629 metres quadrats per a zones verdes. El Campus Battery (el centre de formació de VW) també estarà a Parc Sagunt II. La consellera de Política Territorial i Obres Públiques, Rebeca Torró, va destacar ahir que l'aprovació del PAI “suposa un avanç per al desenvolupament de la gigafactoria i prepara aquests terrenys per a la implantació" d'altres empreses. “Aquest procés confirma el compliment dels terminis acordats amb PowerCo per al desenvolupament de la gigafactoria”, hi va afegir.