València destina 60.000 euros per a ajudar les associacions veïnals en les seues despeses corrents

L'Ajuntament de València destinarà un import de 60.000 euros per a ajudar les associacions veïnals en les seues despeses corrents de l'any 2023. Segons aquesta convocatòria de subvencions, l'objectiu d'aquestes ajudes municipals és proporcionar suport econòmic a aquestes entitats per a sufragar les seues despeses derivades d'actuacions de manteniment i de gestió de l'activitat, així com reforçar la seua capacitat d'autoorganització perquè puguen desenvolupar millor el seu treball. Cada associació pot rebre una quantitat màxima que oscil·la entre 2.000 i 3.000 euros, en funció de si tenen despeses de lloguer de local.

Les despeses corrents subvencionables seran les d'arrendament o manteniment del local en el qual l'associació tinga la seua seu, i també les de subministraments (neteja, electricitat, telèfon, Internet). Les ajudes també poden destinar-se per a l'adquisició de material d'oficina fungible, edicions genèriques d'impremta o publicitat, així com per a manteniment d'equips informàtics, pàgines web, assegurances, gestories, assessories, quotes de federacions i/o coordinadores, etc.

Entitats no endeutades

Les entitats beneficiàries, associacions veïnals del municipi de València inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes, hauran de complir determinats requisits com, per exemple, el de no tindre deute pendent amb l'Ajuntament de València.

Pel que fa al termini de presentació, la data preestablida per a iniciar aquests tràmits és l'1 de setembre de 2023, que finalitzarà el 30 de setembre 2023.