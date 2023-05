“Em va atropellar un tren i continuen sense prendre mesures”

Li diuen Miguel Ángel i pateix mobilitat reduïda. Es desplaça, des de fa molts anys, en la seua cadira de rodes. Fa just huit anys va tornar a nàixer després de ser atropellat per un metro sense barreres per als vianants.

L’incident es va registrar a l’estació de la Canyada. Era el mes de maig de 2015. “Em desplaçava en cadira de rodes i, en baixar del tren de la línia 2 de Metrovalencia, vaig creuar per l’únic pas possible, amb un cartell que adverteix que passes sota la teua responsabilitat, sense adonar-me que en aquell moment estava eixint un altre comboi”, relata Miguel Ángel. L’home admet que el tren anava a molt poca velocitat, “però la meua cadira de rodes es va enganxar en l’apartabestiar, una plataforma de metall de la locomotora que aparta objectes sobre la via per a evitar que queden atrapats entre les rodes, i vaig patir un colp al cap”.

“En uns segons em vaig veure dins de la caixa de pi, vaig pensar que aquell era el final”, reconeix molt temps després d’aquell fatal accident que va estar a punt de costar-li la vida. “Però no va ser així”, diu alleujat. Va ser ràpidament traslladat en ambulància fins a un hospital per a rebre atenció mèdica, però només va patir ferides molt lleus. Això sí, “la meua cadira de rodes va acabar destrossada després de ser arrossegada més de vint metres”, alerta.

Malgrat tot, i passat el temps, l’home vol “agrair l’atenció de tot el personal de Ferrocarrils que em va assistir en el lloc de l’accident i també als serveis d’emergència per la seua ràpida resposta”. En aquest sentit, Miguel Ángel assenyala que “és important tindre precaució i parar atenció en tot moment, sobretot a l’hora de travessar les vies del tren, especialment per a aquells amb mobilitat reduïda”.

Huit anys després, però, la víctima lamenta que “no s’han pres mesures com la instal·lació d’unes barreres per als vianants”. Carsí recorda que “tant les associacions veïnals del meu barri com FAVEPA han escoltat les meues reivindicacions. També les institucions com l’Ajuntament, però ningú ha pres cap mesura, només bones paraules i que esperem”. Per a algú que ha patit en les seues carns el perill d’un pas a nivell, “unes barreres per als vianants, com sol·licita la Federació d’Associacions Veïnals de Paterna (FAVEPA), evitarien que molts despistats patírem accidents en els passos sobre les vies”.