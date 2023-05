Les mascletades amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu

La pólvora tornarà a ser part de la festa d’aquest cap de setmana. Amb motiu dels actes que hi ha previstos per la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, hi ha previstes dues mascletades. Una nocturna i una altra al migdia. Aquest cap de setmana, els actes de la Mare de Déu tindran un tint especial, ja que es compleix el primer centenari de la coronació pontifícia de la Mare de Déu dels Desemparats. Una de les senyes d’identitat religiosa del poble valencià i que està lligada a la història de València.

Quan es disparen les mascletades aquest cap de setmana A la mitjanit del dissabte 13 de maig, es dispararà una mascletà nocturna a càrrec de la pirotècnia Gironina a la plaça de l’Ajuntament. El diumenge 14 de maig, després de la missa pontifical, també es llançarà una mascletà a la plaça, de la mà de la pirotècnia Vulcano.