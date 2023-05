Les Trobades van omplir Benifairó de les Valls

Més de 3.000 persones van participar, a Benifairó de les Valls, en la XXXVI Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre, organitzada per la Coordinadora Comarcal per l’Ensenyament del Valencià, Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benifairó de les Valls.

La presidenta de la Coordinadora Comarcal per l’Ensenyament del Valencià, Fina Mateu i Bolós, va destacar “la implicació de tot el poble de Benifairó de les Valls per fer possible la Trobada”. “D’una banda, el consistori ens ha donat totes les facilitats i ens ha cedit espais i material. I, d’altra banda, la col·laboració del CEIP L’Ermita i de l’IES La Vall de Segó, així com de les comunitats educatives”.

A més, Mateu va recalcar la celebració de la III edició del FesCamp, que se celebrarà a Benifairó el pròxim 13 de maig amb l’actuació de Cactus, Colomet, Sociologia Animal, Niuss i Cate DJ”. Un festival que “ha celebrat activitats prèvies, amb un taller de muralisme i un taller de rap a l’IES La Vall de Segó”.

La Trobada va començar amb una concentració davant del CEIP L’Ermita, seguida d’una cercavila al ritme de la Banda de la Societat Joventut Musical de Faura, tabals i dolçaines. A continuació, al parc de l’Era, van ser rebuts els centres educatius i van tindre lloc els parlaments de benvinguda.

Després, van arrancar els tallers i les paradetes a càrrec dels centres educatius a la Vall de Segó. També va tindre lloc una visita a la Casa Guarner i es va inaugurar l’exposició de dibuixos de l’alumnat del CEIP l’Ermita. Al migdia va tindre lloc un dinar popular que va donar pas a l’actuació dels Estrellats, seguida de la del grup Canta Canalla.

A la Trobada van acudir, entre d’altres, la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Uso i Cariñena; el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano Juan; el president de la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana-FOLC, Vicent Maurí Genovés; Juli Capilla i Fuentes, editor de Lletra Impresa Edicions, així com representants sindicals, institucionals i d’entitats socials del Camp de Morvedre.