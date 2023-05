Puig destaca la gestió del Consell com la seua “targeta de presentació” al 28M

Ximo Puig té en la tasca del Consell en els últims huit anys la seua pròpia “targeta de presentació” de cara a les eleccions. Amb el Palau de la Generalitat de fons, el president i candidat a un tercer mandat s’ha fet aquest dilluns la fotografia de família amb els integrants de les tres llistes provincials a les Corts, acompanyants del viatge fins a les urnes que hauran de marcar si Puig seguirà quatre anys més al palau que apareix al final de la imatge, per a la qual cosa la política impulsada des del Govern valencià serà el seu principal actiu.

“La tasca del Govern valencià és aprovada àmpliament per la població”, ha expressat aquest dilluns Puig com la seua “targeta de presentació” en una breu intervenció davant dels mitjans de comunicació. El cap del Consell i candidat del PSPV destaca, així, el treball fet en els últims huit anys i enllaça una sèrie de fites exitoses al capdavant de la Generalitat. Entre aquestes, destaca haver eixit de la pandèmia “amb cohesió, unitat i la vocació d’anar més enllà”.

“Ací no va haver-hi discrepància, sabíem que el més important eren les persones”, ha insistit sobre el treball fet durant la pandèmia, quan el marc general de les restriccions el decidien les comunitats autònomes. Les compareixences per a anunciar si es podia anar a sopar, quantes persones i fins a quina hora han fet que el grau de coneixement de Puig siga el més alt de tots els candidats i que la seua figura siga, segons la majoria d’enquestes, la millor valorada.

És per això que Puig assegura sentir-se “optimista” a tres dies del començament de la campanya. En realitat, tots els candidats diuen ser-ho abans d’anar a la petició del vot. Però el cap del Consell exhibeix dades i motius pels quals defensar la seua alegria. “Aquestes eleccions van de mirar al futur o mirar arrere, i els valencians no volen tornar al passat”, reivindica constantment el president de la Generalitat, que ha fet del “Gürtel o Volkswagen” quasi un eslògan de campanya.

Així, malgrat tindre en la feina feta des del Consell el seu principal motor d’arguments per a un tercer mandat, Puig ha assenyalat que encara queden “moltes coses per fer”. Ací ha posat el focus a fomentar l’habitatge, a aconseguir baixar del 10 % de la desocupació i a donar “una oportunitat als joves”.

Amb aquest sentit, ha dit, presenta la candidatura amb un grup de persones “amb la millor de les voluntats de contribuir a l’interés de la Comunitat Valenciana, persones que estimen la justícia social, l’avanç i la prosperitat”. Al seu costat, en primera fila, la consellera d’Innovació, Josefina Bueno, número 1 per Alacant, i, a l’altre, Rafa Simó, expresident de l’Autoritat Portuària de Castelló i cap de llista en aquesta província. No obstant això, com a marca el lema de campanya dels socialistes, tots els focus apunten a “el president”.