La Ribera reaprofitarà la poda agrícola i la seua gran massa forestal com a biocombustible

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha encarregat la redacció d’un pla director d’aprofitament energètic de la biomassa de la Ribera Alta. El document plantejarà transformar els residus agrícoles i forestals en un recurs per a la calefacció dels equipaments municipals, amb un estudi en profunditat que planificarà tot el procés productiu.

El pla haurà de desenvolupar i estudiar la viabilitat econòmica del projecte, és a dir, el volum i la qualitat de biomassa disponible apta per a ser convertida en combustible sòlid; el mètode i la maquinària de producció més adequada; la quantitat anual de producte elaborat, així com els preus de mercat i els canals externs i interns de distribució, i la possible venda del producte elaborat.

A més, haurà d’estimar la rendibilitat del projecte, considerant els llocs de treball creats, tant directament com indirectament, i les línies de finançament; determinar els edificis i equipaments municipals adequats per a la instal·lació de les calderes, i estudiar la ubicació òptima de les plantes de tractament del residu verd o punts intermedis que generen menys petjada de carboni en les tasques de transport i d’apilament.

Considerant que la Ribera Alta compta amb una superfície forestal de més de 65.000 hectàrees i que l’activitat agrícola té molt de pes als seus pobles, la redacció i posada en marxa de les accions plantejades per a fomentar l’ús d’energia de proximitat podrà contribuir a la gestió de les masses forestals, evitar la crema de combustibles fòssils i representar un estalvi econòmic per a les administracions locals.