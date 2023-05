La cantant Colomet ensenya a Sagunt a compondre en valencià

La cantant Colomet ha visitat hui l’auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt per a oferir un taller de música en valencià a l’alumnat dels instituts de la ciutat. L’activitat està inclosa en la programació de la Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre (CEVCAMP), que el pròxim 13 de maig celebrarà el festival Fescamp a Benifairó de les Valls, i amb aquest taller preparatiu es pretén que tinga una bona acceptació entre el públic juvenil. Hi han participat uns 300 alumnes dels instituts Clot del Moro, María Moliner i Jorge Juan.

L’activitat forma part de les diverses accions que promou el Gabinet de Promoció del Valencià per a fer efectiu el compromís municipal de promoció de l’ús del valencià en totes les manifestacions de la vida social, en la recuperació i el foment de la llengua pròpia per mitjà de la creació artística com a expressió de la creativitat humana. Els objectius del taller són treballar la competència comunicativa en valencià mitjançant el coneixement de les pràctiques artístiques i del patrimoni cultural, fomentar valors socials, actituds lingüístiques normalitzadores de la llengua, i altres continguts lligats al currículum escolar vigent; ser una proposta de vivència conjunta entre joves de la localitat que estudien en centres educatius diferents, promoure l’àmbit artisticoexpressiu mitjançant el treball col·laboratiu i en context, com a àmbit generador de coneixements; promoure la conscienciació de temàtiques socials actuals com el masclisme, el feixisme o el racisme mitjançant la música; millorar la competència lingüística en valencià de l’alumnat; aprendre a escriure textos literaris; potenciar el pensament i la creativitat; entendre el mecanisme per a crear i adaptar bases musicals en un text literari; interpretar cançons conjuntament, l’alumnat i l’artista, a més de promoure una actualització pedagògica en l’àmbit artisticoexpressiu en els centres educatius. La regidora del Gabinet de Promoció del Valencià, Maria Josep Soriano, que ha assistit a l’acte, comentava: “Ens agrada molt participar en una proposta tan interactiva i innovadora. Tot el que ajude a difondre el valencià entre els joves perquè reconeguen la seua importància a l’hora d’expressar-se en diferents experiències artístiques, serà benvingut i tindrà el nostre suport. I, en aquest cas, la Coordinadora d’Escoles en Valencià fa una tasca importantíssima no només a escala local, sinó com a eix vertebrador de la comarca”.