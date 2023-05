La direcció d’obra de Parc Sagunt II costarà 6 milions

La direcció d’obra d’urbanització de Parc Sagunt II costarà sis milions d’euros. Espais Econòmics Empresarials ha obert el procés de licitació dels serveis de consultoria en enginyeria i construcció per a la supervisió de la urbanització del sòl de la gigafactoria de VW i la indústria auxiliar. El termini de presentació d’ofertes conclou el 5 de juny i l’obertura dels sobres serà el 3 de juliol. Fonts pròximes al procés d’urbanització van subratllar que la Generalitat està complint rigorosament tots els terminis als quals es va comprometre amb Volkswagen.

Urbanització

Els treballs d’urbanització de Parc Sagunt II estan a punt de ser adjudicats, amb una inversió que ronda els 200 milions d’euros, i duraran 24 mesos. L’espai urbanitzat s’anirà posant en servei segons avancen les obres, per a facilitar els treballs de construcció de la gigafactoria. La inversió dels 200 milions la fa Espais Econòmics Empresarials, societat participada al 50 % per la Generalitat i l’Estat.

Quatre parcel·les

Parc Sagunt II ocupa un espai de 5,4 milions de metres quadrats, amb una edificabilitat de 3,4 milions de metres quadrats. Els responsables del projecte d’urbanització han reservat les quatre parcel·les per a ús industrial d’1,3 milions de metres quadrats: 1 milió, 203.482 metres quadrats i 170.368 metres. Fins a l’estiu passat, la idea era que la parcel·la d’un milió de metres l’ocupara un proveïdor de càtodes (una de les peces principals de les bateries), però finalment Volkswagen es va decantar per portar-hi aquestes peces des d’una fàbrica de Polònia. PowerCo (l’empresa de bateries del grup Volkswagen que operarà la gigafactoria) i Umicore van anunciar al setembre la creació d’una joint venture valorada en 3.000 milions d’euros per mitjà de la qual fabricaran materials per al càtode de les cel·les.