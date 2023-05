‘L’abraçada dels cucs’ arriba al Gran Teatre de Xàtiva

Aquest dimecres 10 de maig arriba al Gran Teatre de Xàtiva L’abraçada dels cucs (Cactus Teatre), premi al millor text original en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2022.

Es tracta d’una obra teatral escrita per la canalina Paula Llorens, amb direcció de Sergio Caballero. La trama parla de Miguel, un professor de literatura amant de Larra que odia els joves i que desperta un dia en la mateixa habitació d’hospital que Clara, una jove que ha oblidat com somriure. En realitat, els dos detesten la seua vida i el món en general, per la qual cosa tractaran d’eixir d’allà i posar fi al que havien començat. Per a poder anar-se’n, hauran d’enganyar la seua doctora i fingir que estan bé, però el que no saben és que serà en aquesta mena de “metamorfosi” que experimentaran quan, a poc a poc, començaran a sentir empatia i estima l’un per l’altre. Un fet que possiblement els canviarà la vida.

Les entrades tenen un preu de 5 euros i es poden aconseguir en el web del Gran Teatre, el web d’Instanticket o presencialment a les taquilles del Gran Teatre.