Un recurs per “informació privilegiada” embossa la reforma de la plaça de l’Ajuntament de València

La reforma de la plaça de l’Ajuntament, adjudicada a l’octubre a un equip dirigit per l’arquitecte valencià Miguel del Rey per la seua proposta “Re-natura”, s’embossa pel recurs contractual presentat per possible “informació privilegiada” per part d’un altre dels equips que va optar a la convocatòria sota el lema “Dosel Climático”. Els cinc projectes finalistes del concurs d’idees de la plaça de l’Ajuntament van ser “Abril”, “Batega València”, “Dosel Climático”, “Llenç 365” i “Re-Natura”. Aquesta última va ser la proposta guanyadora, amb un disseny que preveu reforestar la meitat de la plaça i remodelar la font central per a generar zones de refresc.

Al concurs de la plaça de l’Ajuntament es van presentar 28 propostes, entre les quals hi havia diversos despatxos estrangers, inclosos, com va informar aquest diari, el francés Mcbad Colomer Dupont en UTE Structures Architectes, que va quedar finalista amb la seua proposta “Dosel Climático”. Aquest és el despatx que ha recorregut contra la proposta de Miguel del Rey. En el recurs assenyalen que una de les empreses (Paisaje Transversal) que forma part de l’equip guanyador va ser la mateixa que va dur a terme l’estudi de participació ciutadana previ, impulsat en 2019 per la Regidoria de Participació Ciutadana. L’Ajuntament ja ha respost al recurs assegurant que l’equip de Miguel del Rey no va participar en el disseny de les bases del concurs, que van ser redactades per tècnics municipals. Recorda, a més, que el concurs d’idees el va resoldre un jurat independent. El Grup Municipal del PP ja ha advertit que, una vegada més, un altre nyap del Govern de Ribó i PSOE continuarà retardant la remodelació de la plaça de l’Ajuntament. El concurs del projecte de remodelació ha quedat suspés, després que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TARC) haja admés un recurs presentat per una de les empreses que es van presentar al concurs en el qual al·legava que la proposta guanyadora del concurs havia participat en la preparació dels plecs de condicions, per la qual cosa s’hauria pogut beneficiar d’una informació privilegiada sobre la resta de les empreses que van participar en el concurs. El recurs presentat per l’equip de “Dosel Climático” al TARC va donar peu, el passat 23 d’abril, a la suspensió cautelar del projecte, mentre es resolen les al·legacions presentades per totes dues parts. Des del Grup Municipal Popular han assenyalat que “la paralització del projecte de la plaça de l’Ajuntament és una mostra més de la nul·la gestió i falta de supervisió dels projectes del Govern de Ribó i PSOE, en aquest cas dels socialistes”, va explicar Carlos Mundina, regidor del PP. Quan “arribe a l’alcaldia la candidata del PP, María José Catalá, i això passarà d’ací a menys de 20 dies, s’impulsarà l’actuació per a tindre la millor plaça de l’Ajuntament, conforme al lloc emblemàtic que representa”, ha assegurat Mundina. La reforma de la plaça de l’Ajuntament té un pressupost de 8,6 milions d’euros.