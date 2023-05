Una subhasta de taronja “molt espiritual” a la Valldigna

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat acaba de traure a subhasta pública la taronja produïda en els bancals de la seua propietat que envolten el monestir de Santa Maria de Valldigna, al terme de Simat. Es tracta, segons el càlcul dels tècnics, de 31.248 quilos de la varietat València late, que podrien arribar a tindre, en el mercat, un valor aproximat d’entre 0,25 i 0,40 euros el quilo. Així, el muntant total estaria entre els huit mil i els tretze mil euros.

La subhasta d’aquest producte que ha crescut en l’entorn d’aquest “temple espiritual” de la Comunitat Valenciana, com estableix l’Estatut d’Autonomia, s’ha de produir ràpidament, atés que aquesta varietat de taronja ha de recol·lectar-se entre abril i maig. Així, la Generalitat ha donat a penes cinc dies, comptats a partir d’aquest dimecres, perquè les persones o empreses interessades presenten les seues ofertes econòmiques.

Qui guanye aquesta subhasta haurà de córrer amb totes les despeses de la recol·lecció i posterior comercialització del fruit, que ha sigut cuidat per agricultors de la zona durant tota la temporada.

Quan la Generalitat Valenciana va adquirir, fa prop de trenta anys, les ruïnes del monestir de Valldigna, s’hi van incloure les fanecades de terreny agrícola que hi ha dins dels murs i fora d’aquests. Tenint en compte que el procés de producció requereix mans expertes i la cura dels tarongers, cada any es produeix la subhasta perquè el fruit, en aquest cas taronges de gran qualitat, siga recol·lectat i comercialitzat per qui més pague per aquesta producció.