Bocairent convoca la 30a edició del seu concurs fotogràfic

L’Ajuntament de Bocairent, en col·laboració amb les associacions AFB i Art 92, ha convocat una nova edició del concurs fotogràfic de la localitat. Aquesta serà la número 30 i tindrà oberta la recepció d’obres fins al pròxim 19 de juliol. Les fotografies presentades hauran de donar resposta a l’eix temàtic del certamen: Bocairent i el seu entorn.

Entre les propostes presentades, se seleccionaran sis premis, dos per cadascuna de les tres modalitats: el primer premi de cada modalitat estarà dotat amb 400 euros i el segon, amb una consignació de 200 euros. A més, es concedirà un accèssit local, valorat en 100 euros. Per tant, una aportació total de 1.900 euros per part de la Regidoria de Turisme.

Les obres presentades formaran part d’una exposició que es podrà visitar a la Sala Juan de Juanes des del 29 de juliol fins al 15 d’agost. L’inici de la mostra servirà també com a acte de lliurament dels premis per part del jurat, que estarà format per persones vinculades a la cultura, en general, i a la fotografia, en particular.