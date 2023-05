Els sindicats convoquen vaga en la nova societat pública d’ITV

Els sindicats UGT, CCOO, CSIF i Intersindical han convocat, hui, una vaga en Sitval, la societat pública que gestiona la xarxa d’ITV de la Comunitat Valenciana des del mes de febrer passat, després de la fi de la concessió a diferents firmes del sector privat. La plantilla de Sitval, integrada per unes 1.000 persones, té convocada una vaga a partir del 19 de maig. La parada es convoca “per falta de negociació sobre l’homogeneïtzació o homologació i equiparació de les condicions econòmiques i laborals”, segons el comunicat emés per les quatre centrals.

Després d’un procés de “reversió molt complicat, en el qual ja es va posar damunt de la taula la necessitat d’equiparar les condicions de treball, especialment les salarials, a tots els treballadors de les ITV, hui dia, en l’empresa pública, es mantenen unes diferències salarials en tots els antics lots; els salaris més baixos són els de tota la província d’Alacant, d’un 30 a un 40 % en les categories més nombroses, la qual cosa és més d’un terç de la plantilla total de Sitval”, segons la nota esmentada.

Estatut

Això suposa “trencar la garantia bàsica de l’Estatut, a igual treball, igual salaris, i, per tant, exigim que s’equiparen aquestes categories per a garantir aquest principi bàsic a qualsevol treballador o treballadora, especialment en una empresa pública com és Sitval”. Ja des d’abans de la reversió, des de juny de 2022, “es van fer propostes, per part dels sindicats, per a arribar a acords previs, i aquestes propostes han sigut remeses a la nova empresa pública, però no s’han tingut en compte per part de Sitval ni s’ha iniciat una negociació efectiva”.

Negociació

Les organitzacions sindicals convocants “exigim una negociació efectiva, amb la programació de reunions per a tractar l’equiparació de salaris, el conveni col·lectiu i l’RPT, i, d’aquesta manera, atallar la situació de desigualtat de condicions i salaris que es produeix en l’empresa pública Sitval”. El 18 de maig està previst un acte de mediació en el Tribunal d’Arbitratge Laboral.