L’orxata sense sucre també es dirà ‘orxata’

La Comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha debatut una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Plural, a instàncies del diputat de Compromís, Joan Baldoví, sobre l’adaptació normativa de la denominació de l’orxata de xufa en sintonia amb les recomanacions de l’OMS. La proposta planteja la necessitat de fer un canvi normatiu que permeta anomenar orxata també a l’orxata sense sucre i que no necessite altres denominacions com ara beguda de xufa. La proposta ha sigut aprovada amb una esmena del Partit Popular que no modifica el sentit de la iniciativa.

Conxa Villena, la candidata a l’alcaldia d’Alboraia per Compromís, valora que “és un tema que ens ha ocupat des que treballàrem per aconseguir que es reduïra l’IVA de l’orxata; estem molt contents que la Comissió d’Agricultura haja aprovat la proposta del nostre diputat, perquè és una reivindicació històrica del sector, com ha recordat Joan Baldoví en el debat de la comissió, un tema pendent des de feia 12 anys”.