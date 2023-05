Quinze obres úniques de Joaquín Capa s’exposen a València

La veterana galeria d’art contemporani de València, Thema, amb més de 35 anys de trajectòria a la ciutat, dedica, per primera vegada, una solo-exhibition a Joaquín Capa, en la qual, les 15 obres que s’hi exposen, són úniques. Amb aquesta exposició, dedicada en exclusiva al pintor espanyol, Thema clausura la seua programació de primavera.

“Els cercles del color” s’inaugura aquest divendres 12 de maig, a les 18.00 hores, i consta tant de pintura original com d’obra sobre paper i gravats, “tots aquests intervinguts de manera única i particular per la mà de l’artista”, apunta la galeria.

Amb una dilatada trajectòria que va començar en els anys 70, els seus gravats i pintures són dues maneres de manifestar-se artísticament amb les quals Capa (Santander, 1941) conviu de manera natural. La “simfonia cromàtica” i l’“harmonització de colors” són presents en tots els treballs.

Vinculat amb la fundadora

L’obra de Joaquín Capa està vinculada a Pilar Marcellán (fundadora de Thema) i a la seua galeria des de fa més de 15 anys, encara que aquesta és la primera exposició individual que dediquen al pintor càntabre.

Tant Beatriz Marcellán com Víctor Moreno, actuals galeristes, celebren amb “especial satisfacció” aquest esdeveniment, en el qual destaquen que el color “serà el protagonista absolut”.

Format a París, Madrid i París

Joaquín Capa va estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts de Madrid, a més de fer estudis de Filosofia a Roma i Madrid, d’Arquitectura a Madrid, i de Sociologia de l’Art a París.

La seua obra es pot trobar en museus i col·leccions com el Museu d’Art Abstracte de Conca, el Centre d’Art Reina Sofía de Madrid, el Museu del Ferrocarril de Madrid, el Museu Municipal de Belles Arts de Santander, el Centre d’Art Faro de Cabo Mayor, Museum of Modern Art de Nova York, Los Angeles, County Museum of Art i el Museu Calouste Gulbenkian de Lisboa.