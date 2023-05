El València CF ja coneix les dates clau per a la salvació

S’acosta la conclusió de la competició domèstica, amb un València en plena baralla per la salvació i que ja coneix els horaris dels últims dos partits en què pot decidir-se el seu futur. La penúltima jornada, la 37a de Lliga, es jugarà el diumenge 28 de maig a les 19.00 hores, en la qual el València rebrà l’Espanyol en un partit que promet ser un duel a vida o mort per la salvació.

A aquest partit l’equip de Baraja arribarà amb un dia menys de descans que el seu rival, de nou. Els pericos s’enfronten a l’Atlètic de Madrid el dimecres, mentre que els valencianistes afronten aquesta jornada intersetmanal el dijous, la qual cosa deixarà a penes tres dies de descans entre tots dos partits, mentre que els de Cornellà disposaran d’un dia més de preparació.

En el cas de l’última jornada, també diumenge a les 19.00 h, la Lliga es tancarà el dia 4 de juny. Els de la capital del Túria s’ho jugaran tot al Benito Villamarín contra un Betis que podria estar ja classificat matemàticament per a competició europea, un partit que promet ser decisiu per al futur del València.

Els horaris podrien variar si en els enfrontaments no hi ha res ja en joc, però tant per a València com per a Espanyol i Betis no sembla tan clar que es puga arribar a aquestes dates sense deures.