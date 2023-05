Cent anys vinculada a la Societat Musical Santa Cecília de Cullera

Complir cent anys no és fàcil i arribar a aquesta edat és, sens dubte, una satisfacció. La veïna de Cullera Rosa Cerveró Martín arribava, aquest dimecres, a la màgica xifra de cent anys. Nascuda el 10 de maig en 1923, des de jove va estar treballant com a comptable en la destil·leria Cerveró, el fundador de la qual va ser el seu pare.

El seu matrimoni amb Alfredo Ruiz, que va ser durant 40 anys veterinari municipal de Cullera, va donar quatre fills.

Durant aquests cent anys, Rosa presumeix amb orgull de ser sòcia de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera des del mateix dia del seu naixement.

Tant el consistori de Cullera com la Societat Musical de la seua vida li van retre un merescut homenatge. Santa Cecília va destacar, en les xarxes socials, que es tracta de la sòcia de més edat i a qui, l’11 de novembre passat, ja li va retre un homenatge en el concert dedicat al soci.

Diuen que cent anys no són res però arribar a complir-los és realment un somni per a qui els compleix i per als seus afins.