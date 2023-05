Cheste facilitarà la legalització de cases construïdes en sòl no urbanitzable

El dimecres 10 de maig, la biblioteca municipal va acollir una xarrada informativa sobre la legalització d’habitatges en sòl no urbanitzable que va comptar amb la participació del director general d’Urbanisme de la Generalitat, Vicente García Nebot; els enginyers especialistes Javier Álvarez i José Antonio Sales, i l’alcalde de Cheste, José Morell.

Morell va obrir la xarrada incidint en la problemàtica dels habitatges il·legals a Cheste. “L’Ajuntament pretén facilitar la legalització dels habitatges construïts en sòl no urbanitzable aplicant la normativa ja existent per part de la Generalitat i, amb aquest objectiu, ens estan ajudant els enginyers que estan hui ací, fent un estudi i una classificació del territori que permeta indicar a les persones propietàries d’aquests habitatges el camí que han de seguir per a solucionar els seus problemes. Quan tinguem les conclusions d’aquest estudi, us anirem reunint per blocs”, explicava l’alcalde.

Per la seua banda, el director general d’Urbanisme va entrar detalladament en la via de la minimització de l’impacte territorial per a legalitzar els habitatges. “Totes les cases que estiguen construïdes abans del 20 d’agost de 2014 es podran legalitzar, es tracta d’arribar a un acord en el qual els propietaris hauran de fer unes certes coses que permeten que l’impacte mediambiental que estan generant els seus habitatges es mitigue; d’ací sorgeix la figura de la minimització de l’impacte”. Tal com va explicar García, en el web de la Direcció General d’Urbanisme hi ha un accés directe anomenat “Com legalitzar la meua casa de camp” en el qual es pot descarregar una guia i un manual amb tota la informació sobre la minimització de l’impacte territorial.

Per a finalitzar la xarrada, els enginyers especialistes van destacar la importància que l’Ajuntament els haja encarregat un estudi del territori per a conéixer la realitat de Cheste. “La llei ara ens permet camins cap a la legalització, cada situació tindrà tres vies, que, al seu torn, tindrà subvies; cada u de vosaltres tindrà una solució, per això és important fer aquesta anàlisi prèvia, per a saber, en tot el terme municipal, quines circumstàncies hi ha”, explicava Javier Álvarez.