El CIS augura la reelecció del Botànic i obri la lluita per la primera posició

PSPV, Compromís i Unides Podem continuarien governant la Comunitat Valenciana després del 28 de maig, segons el CIS. El Centre d’Investigacions Sociològiques ha publicat aquest dijous, a les portes de la campanya que començarà aquesta mitjanit, el seu habitual sondeig preelectoral, i, segons aquest, les tres formacions del Botànic repetirien al capdavant de la Generalitat després dels comicis que se celebraran d’ací a 17 dies.

Segons l’estudi demoscòpic de l’institut públic, PP i Vox no aconseguirien en cap dels casos els 50 escons necessaris a les Corts per a tindre la majoria. En aquest sentit, les forquetes que li dona la institució pública a aquests dos partits són entre 31 i 36 als populars i entre 8 i 12 a Vox, amb la qual cosa, en el seu millor resultat, les formacions de la dreta aconseguirien sumar 48 diputats, a dos de la majoria absoluta. D’aquesta equació quedaria fora Ciutadans, formació a la qual li dona un 2,7 %, lluny del 5 % necessari per a aconseguir representació.

D’altra banda, millors perspectives ofereix el CIS a les formacions de l’esquerra. Així, al PSPV li dona entre 31 i 36 escons; a Unides Podem, entre 2 i 5, i a Compromís, entre 15 i 19. Per tant, en la forqueta més àmplia, les formacions que hui componen el Consell podrien arribar fins als 60 diputats, i, en la mínima, es quedarien en els 48.

L’estimació de vot que ofereix l’estudi a partir de 2.630 enquestes assenyala una lluita entre PSPV i PP per ser l’opció més votada. La candidatura que encapçala Carlos Mazón obtindria un 30,7 %, recuperant la primera posició que va perdre en 2019, però sense poder governar, mentre que de prop li seguiria l’opció que dirigeix Ximo Puig, amb un 29 %. Tots dos creixerien respecte al resultat de fa quatre anys: els primers poc més de 12 punts (devorant Ciutadans), pels sis que pujarien els del puny i la rosa.

En tercera posició sembla assentat Compromís, ja que també va perdre fa quatre anys a costa de Ciutadans. Segons el CIS, Joan Baldoví rebria el 18,5 % dels vots i milloraria en dos punts el percentatge obtingut en l’última cita autonòmica amb les urnes. Això li donaria una forqueta d’entre 15 i 19 escons. Aquest últim resultat li permetria pujar-ne dos respecte a 2019 i igualar el seu millor resultat històric en 2015 amb Mónica Oltra com a candidata.

En quarta posició quedaria Vox, a qui se li assigna un resultat similar al de 2019: un 10,2 %. També estaria garantida la presència en el parlament autonòmic d’Unides Podem, que s’assentaria en el 6 %, un punt per damunt del llindar necessari per a tindre representació al parlament autonòmic. Aquest resultat significaria, però, empitjorar en dos punts el seu nivell de suports de fa quatre anys. En aquella ocasió, van coincidir les eleccions autonòmiques i estatals i la candidatura de Pablo Iglesias va arrossegar una part important del vot.

El suport a Yolanda Díaz

En l’estimació d’Unides Podem, Tezanos afig una nota metodològica de rellevància sobre Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz que no es presentarà a les eleccions. Sobre aquestes candidatures, explica el CIS, “s’ha procedit a imputar la intenció alternativa de vot expressada per la persona entrevistada”, això és, “s’ha considerat com a intenció de vot el segon partit de la seua elecció”. El suport de Díaz a Illueca en l’acte al qual acudirà a Alacant el pròxim 24 de maig podria aconseguir atraure aquest votant que no s’extrapola directament a Unides Podem.

L’entrada o no dels morats a les Corts s’ha vist com a clau durant tota la precampanya, però l’estudi del CIS obri la possibilitat que PSPV i Compromís puguen governar sense necessitar-los. L’interval màxim d’escons per a socialistes i valencianistes (34 i 19) superaria els 50 necessaris per a obtindre la majoria sense tindre Unides Podem com a soci indispensable.

Finalment, el CIS deixa Ciutadans lluny d’obtindre representació. La candidatura que lidera Mamen Peris aconseguiria el 2,1 % dels vots, a més de tres punts del 5 % necessari per a obtindre escó al parlament autonòmic. De fet, en l’interval que mostra el centre d’investigacions, el màxim que li dona és un 2,7 %, amb un marge d’error del 0,7 %, amb poques possibilitats de remuntada, per tant.

En 2019, l’estudi del CIS del dia d’abans de començar la campanya es va acostar bastant al resultat final, si bé va sobrerepresentar l’esquerra, especialment el PSPV, i va infravalorar Vox. Llavors, va encertar els 19 escons que finalment va obtindre el PP, els 18 de Ciutadans, els 17 de Compromís i els 8 d’Unides Podem, però va fallar per sis en els socialistes, als quals va assignar-ne 33 (i finalment en van obtindre 27), i en cinc en Vox, ja que, com a màxim li’n donava 5 i, després de les eleccions, en va obtindre 10.