Educació prepara un programa pilot de salut mental per a alumnat, docents i famílies

La Conselleria d’Educació posarà en marxa, el curs que ve, en diverses localitats valencianes, un programa pilot de salut mental “basat en competències emocionals”. El programa inclou, a més de tallers, acompanyament a famílies, alumnat i professors.

Així ho han anunciat la consellera Raquel Tamarit i la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, al CEIP Doctora Anna Lluch d’Alfara del Patriarca, un centre que desenvolupa un projecte d’educació emocional similar al que es vol implantar.

Aquest programa, segons Conselleria, s’implementarà en els centres que ja han començat a treballar en projectes d’educació emocional de manera pilot, i comptarà “amb una xarxa de treball col·laboratiu entre centres educatius, entitats i institucions dels àmbits de serveis socials i sanitat”.

El programa pilot, que inclourà tallers i acompanyament a professorat, alumnat, famílies i agents socials locals vinculats al tema de la salut mental, implicarà a “tots els agents de la comunitat educativa, des de l’inici de l’escolarització de l’alumnat”, explica Educació.

Autoconsciència de l’alumne

Educació explica que aquest treball de la competència socioemocional “es farà a través de la promoció de l’autoconsciència de l’alumnat per a comprendre com les emocions, els pensaments i els valors influeixen en el comportament en diferents contextos; treballarà l’autoregulació, que permet desenvolupar les habilitats per a gestionar les pròpies emocions i els comportaments de manera efectiva en diferents situacions; aprofundirà en la consciència social, com en la capacitat a comprendre les perspectives i empatitzar amb els altres, incloent-los; incentivarà a aprendre habilitats per a relacionar-se, establir i mantindre relacions saludables, i fomentarà la presa de decisions responsables, que permeten prendre eleccions constructives sobre el comportament personal i interaccions socials en diverses situacions”.

El programa se sumarà a les línies d’actuació que ja té establides Conselleria per a vetlar per la salut mental de l’alumnat valencià; com les unitats especials d’orientació (UEO), el programa Imprescindibles d’educació a les escoles, i també el personal especialitzat que té la Generalitat.

Educació també va recordar que ja està en marxa, des de fa dues setmanes, el telèfon d’assistència directa de psicòlegs clínics en els equips directius dels centres educatius per a consultes de salut emocional i mental de l’alumnat.