L’afició puja a l’autobús de la permanència

Toca portar Mestalla a cada estadi en el qual juguen Baraja i els seus homes, i el millor exemple és el que s’està vivint aquest últim mes en cada desplaçament. Contra l’Almeria, la graderia no va deixar d’espentar un equip que, fora de casa precisament, no ha demostrat ser sòlid. L’equip, malgrat això, no va poder regalar-li la victòria als que es desplaçaren a l’antic Juegos del Mediterráneo.

La derrota contra el Sevilla només va servir per a augmentar la por d’un possible descens, però el valencianisme té una cosa clara: l’equip comptarà amb el seu suport fins a l’últim minut en què s’estiga jugant la salvació. Els seguidors van esgotar ràpidament les entrades per a estar al Martínez Valero en l’enfrontament contra l’equip il·licità. L’equip de Baraja hi va respondre i va aprofitar l’oportunitat per a eixir d’Elx amb els tres punts en la butxaca.

Aquella victòria va servir per a guanyar confiança i per a calmar les aigües d’uns resultats que eren completament caòtics. Mestalla, uns dies després, va jugar el seu partit contra el Valladolid, i, malgrat l’error de Diakhaby, que va acabar amb el 0-1 per als de Pucela, va aconseguir pegar-li la volta al marcador amb dos gols: un del mateix central francés i un golàs de Javi Guerra, que va derrocar la porta del primer equip (encara que no era el seu debut) contra els de Pezzolano.

Uns dies després va arribar el viatge a Cadis. El valencianisme va eixir a les 12 de la nit des de Mestalla en autobusos en direcció a la ciutat andalusa amb l’objectiu únic d’aconseguir els tres punts i tornar amb més de mitja salvació en la butxaca. No obstant això, l’equip de Baraja, que va recórrer a rotacions, va perdre l’oportunitat i va anar-se’n del Nuevo Mirandilla amb una derrota que va fer moltíssim de mal. Tant per la forma com pel fons. I, sobretot, pels centenars de valencianistes que havien de fer el camí de tornada, sense premi i amb una organització pèssima per a arribar a les seues cases.

El Vila-real va ser, per la seua banda, l’última cita per a un equip que va veure l’empat com un resultat que es farà bo a Balaídos. Si cau a Vigo no va servir de res. O no de molt. Si s’aconsegueixen els tres en el feu gallec, serà un botí suficient per a continuar sumant setmana a setmana. Fins a Balaídos acudiran prop de 200 valents. Serà l’enèsim desplaçament, però no l’últim, d’una afició que de segur que ja té al cap què fer a Palma en el pròxim Mallorca-VCF.