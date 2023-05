Les associacions de dones de l’Horta Sud fan front comú

La Mancomunitat de l’Horta Sud va organitzar la primera trobada comarcal d’associacions de dones de la comarca de l’Horta Sud a l’IES Sedaví. La jornada, en la qual van participar 27 associacions i més de 60 dones, va analitzar la participació social i l’associacionisme actual en els municipis de l’Horta Sud.

En la primera part de l’acte, es va donar la benvinguda i es va reivindicar la importància de les associacions de dones. A més, es va fer una anàlisi ràpida de l’associacionisme de les dones a l’Horta Sud, destacant la gran quantitat de participació femenina que hi ha.

Després de la benvinguda, es va celebrar una taula redona en la qual van participar Carla Borràs, de la Fundació Horta Sud; Ángela Martínez, de @planesvalencia; Carmen García, de l’associació Dones en Acció, i Rosa Rueda Vargas, de l’associació Per Tu, Dona. Durant aquesta part, es va fer una anàlisi exhaustiva de la situació de l’associacionisme a la comarca i es va destacar la quantitat de dones joves que formen part de diferents associacions. A més, es va comentar la importància de celebrar trobades d’associacions com la que s’estava duent a terme per a l’intercanvi de pràctiques i experiències.

Per a finalitzar, es va dur a terme la dinàmica “Associacionisme 2.0: la participació social digital” a càrrec de Milers de Tallers, una associació que imparteix tallers sobre la coeducació integral orientada a afavorir la igualtat en tots els àmbits de l’educació. Durant el taller, les persones participants es van dividir en grups i van analitzar les noves formes de participació en associacions relacionades amb el món digital. El principal objectiu, en aquest punt, va ser la interacció entre les diferents associacions per a intercanviar experiències, idees, opinions, informacions o dificultats a les quals s’enfronten.