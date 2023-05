La prohibició dels treballs a l’aire lliure amb calor extrema podria afectar un màxim de 200.000 valencians

El Govern prohibirà els treballs a l’aire lliure quan l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) decrete alerta taronja o roja per calor extrema. Així ho va confirmar ahir la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en el seu primer acte de campanya a Alcorcón. L’executiu aprovarà aquestes mesures, hui, en un Consell de Ministres extraordinari convocat per a aprovar un paquet de mesures destinades a pal·liar els efectes de la sequera. “Emprendrem unes modificacions legislatives per a, justament, incorporar en la legislació laboral mesures específiques de compliment obligatori de les empreses; adaptarem les condicions meteorològiques als llocs de treball”, va insistir Díaz en declaracions als mitjans.

La ministra va remarcar la necessitat d’adaptar l’activitat laboral als factors climatològics per a evitar “episodis molt greus” que han arribat a provocar la defunció de treballadors per colps de calor en ocupacions com la neteja dels carrers o la recollida de fems. La nova legislació també establirà l’obligació de reduir la jornada laboral i canviar horaris quan es donen aquests avisos per part de l’Aemet.

L’agricultura i la construcció

Resulta molt complicat establir quants treballadors es veurien afectats per aquesta mesura a la Comunitat Valenciana, però, a més dels sectors mencionats, altres dues activitats amb una gran influència de la calor o el fred en el seu quefer són l’agricultura i la construcció. En el primer cas, les últimes dades de l’EPA situen el nombre d’empleats en 45.400, encara que una part d’ells treballa en magatzems i, per tant, a cobert. En el segon, la xifra d’ocupats és de 165.000, i, també en aquest supòsit, depén de la tasca que es duga a terme. Un obrer que treballa en l’interior d’un bloc de cases segurament no pateix la calor en la mateixa mesura que els anomenats ferralla, que edifiquen l’armadura de l’immoble.

Les mesures impulsades pel Govern en són dues. La primera és implementar “la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en les quals concórreguen fenòmens meteorològics adversos que així ho requerisquen, sense perjudici de les mesures de protecció individual que procedisquen”. I la segona és que “resultarà obligatòria la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista en el supòsit en què s’emeta, per l’Agència Estatal de Meteorologia, l’avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell roig o taronja”. Una mesura que s’aplicarà en exteriors, ja que en espais interiors ja hi ha una regulació.

Fins ara, el Ministeri de Treball ha impulsat dues campanyes, des de la Inspecció de Treball, per a controlar el compliment de les empreses, que ara ja estan obligades a suspendre les activitats professionals en les hores centrals del dia en els dies de risc per calor. No obstant això, destaquen fonts del departament, la redacció del text era laxa i deixava el criteri a l’atzar de les empreses. La nova legislació vincula directament la prohibició a les alertes de l’AEMET, amb la qual cosa estableix uns criteris objectius per a assegurar que es compleix.