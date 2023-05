Un Sorolla quasi inèdit es ven per 65.000 euros

La casa de subhastes Ansorena ha venut per 65.000 euros el quadre de Joaquim Sorolla Platja de València, que tan sols s’ha exposat tres vegades en tota la seua història. L’obra tenia un preu d’eixida de 55.000 euros.

En la imatge es veu una dona amb un xiquet en braços i més xiquets al seu al voltant, mentre la suposada mare observa com algun d’ells es banya al Mediterrani.

Xicoteta obra

“Podria correspondre a un dels nombrosos números del catàleg que, sota el títol ‘Color notes’, recollien diverses anotacions de xicotet format”, diuen des de la casa de subhastes Ansorena.

Entre les singularitats d’aquest quadre, amb unes dimensions de 13x21 centímetres, destaca que es tracta d’un oli sobre cartó fotogràfic del sogre de Sorolla, Antonio García, i que va exposar-se en algunes de les principals ciutats que van suposar una fita per a la trajectòria internacional de Sorolla: París i Londres (1908), així com en la Hispanic Society of America de Nova York en 1909.

“El número negre del revers correspon al del catàleg de l’exposició de Nova York, de 1909. Pel número roig 334 que apareix davall de l’esborradura sobre la qual apareix el número 156 en negre, sabem que aquesta obra es va enviar a l’exposició de Londres de 1908. En el llistat d’enviament d’obres per Sorolla a aquesta exposició, el número 334 es titula Platja de València, que coincideix amb el títol que apareix en l’exposició de Nova York en 1909. Però com es van enviar més obres de les que es van exposar, no podem tindre la seguretat que fora exposada”, matisen des d’Ansorena.

Huntington va comprar l’obra per 100 dòlars en 1909

Quant a la procedència, aquesta obra es trobava fins ara en mans d’un col·leccionista privat de Madrid que la posava a la venda (es desconeix el nou propietari), encara que el seu origen està en Archer Huntington, que el va adquirir per al periodista James Townsend, en l’exposició de Nova York, en 1909, per 100 dòlars. L’exposició de Sorolla a Nova York va causar tal sensació que va atraure quasi 160.000 visitants entre el 4 de febrer i el 8 de març de 1909. “La primera exposició especial de Huntington va suposar un èxit sense precedents que va atorgar reconeixement internacional i va deparar grans elogis tant a Sorolla com a la Hispanic Society. Huntington va tindre l’oportunitat d’adquirir algunes de les millors obres d’aquella mostra, inclosos Després del bany (1908), Bous traient la barca (1903) i Idil·li marí (1908)”, expliquen des de l’entitat nord-americana.