La València anterior al jardí del Túria

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha visitat l’exposició organitzada per l’Ajuntament de València i el Museu Valencià d’Etnologia (ETNO) amb motiu del 35é aniversari del jardí del Túria. L’exposició vol donar a conéixer la memòria del riu Túria, els seus usos i la seua relació amb València abans de transformar-se en jardí. Ribó ha animat la ciutadania a visitar l’exposició perquè recull “un element fonamental de la nostra història”.

Joan Ribó i Sergi Campillo han recorregut les diferents parts de l’exposició, que, amb abundant material gràfic, mostra els diferents usos que el llit del riu ha tingut al llarg de la història. La mostra, organitzada per l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana (OAM) i l’ETNO, permet conéixer com s’han relacionat els habitants de la ciutat de València amb el seu riu abans que es convertira en jardí. La mostra està comissariada pel tècnic de l’arxiu fotogràfic de l’ETNO, Pau Monteagudo, i dissenyada per Manel Flor. L’alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat que és “una exposició molt recomanable” que permet conéixer les diferents etapes del riu Túria.

“Un element fonamental de la nostra història”

A més del material gràfic de destacats fotògrafs locals com Luis Vidal, José Penalba o Luis B. Lluch Garín, la mostra presenta fons no exposats fins ara procedents de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, el Fons Olaechea de la Catedral de València, elements de l’arxiu mateix de l’ETNO, l’Arxiu Històric Municipal o l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València (AGFDV).

La mostra es divideix en tres seccions: “Viure al riu”, “Viure del riu” i “Viure el riu”. La primera se centra en el llit com a espai d’habitatge i exposa els diferents aprofitaments de recursos relacionats amb l’aigua. A conseqüència dels moviments migratoris de la postguerra, a València, envoltada d’horta, part de les persones nouvingudes van trobar en el llit del riu, malgrat el perill per les crescudes, una oportunitat per a establir-se i desenvolupar el seu projecte vital.

En la secció “Viure del riu” es mostra que era freqüent veure gent fent diversos treballs en el llit del riu, com l’extracció de graves per a confeccionar morter per a la construcció; el cultiu de tota mena de vegetals com ara creïlles, moniatos, cebes i altres, al costat de l’ús de l’aigua, imprescindible per a tota mena de treballs domèstics. També va ser espai de negoci i pasturatge del bestiar fins a finals dels anys setanta.

Finalment, en la part titulada “Viure el riu” es mostra l’evolució del seu ús social i popular fins a convertir-se en jardí després de dues catastròfiques riuades els anys 1949 i 1957. L’Administració franquista, moguda pel seu impuls i interés econòmic desenvolupista, va decidir posar fi al problema definitivament mitjançant un gran projecte d’infraestructura urbana, el Pla Sud, dirigit a desviar el Túria abans de l’entrada d’aquest la ciutat. L’exposició reflecteix també el debat obert en la dècada dels anys seixanta sobre què fer amb aquests terrenys. En 1973, gràcies a la mobilització ciutadana, l’Ajuntament va transformar l’antic llit en zona verda, fent els primers passos cap als actuals jardins del Túria.