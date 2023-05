Dani Cárdenas apurarà les seues opcions de jugar aquesta temporada

Les lesions en l’últim terç de temporada han llastrat el camí d’un Llevant que anava vent en popa cap al seu somni d’ascendir a Primera Divisió. La reacció notable des que va arribar Javi Calleja va ser abanderada per l’elevat nivell de la plantilla, però en la qual van destacar rendiments individuals que van acurtar terminis en la seua escalada i que van permetre situar-se en la zona noble de la classificació. Una de les baixes més sensibles va ser la de Dani Cárdenas, en creixement constant des que va apropiar-se de la porteria del Ciutat de València la temporada passada, i, a base d’actuacions ressenyables, un dels artífexs principals que el seu Llevant estiga entre els candidats per a pujar a l’elit. L’1, un dels líders del grup i un dels porters menys golejats de la competició, va patir, durant un entrenament i en una acció amb Bouldini, un esquinç al turmell dret, amb trencament de lligaments, que va requerir cirurgia. Malgrat que el comunicat va indicar un temps de baixa que el deixava fora dels paràmetres competitius, el jugador del planter no vol quedar-se’n fora. I, per descomptat, no apurar les seues possibilitats de barallar per l’ascens al costat de la resta dels seus companys. Dani Cárdenas treballa per retallar terminis i esgotar les seues opcions, com a mínim, d’estar disponible per a Javi Calleja. El porter, un mes després de passar pel quiròfan, avança de manera positiva dins del seu pla de recuperació, mentre compagina el treball al gimnàs amb el repòs al qual ha de fer front per a reduir la inflamació provocada per l’esquinç.