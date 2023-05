Degustacions gratuïtes a la comarca per a commemorar el Dia del Comerç Just

Sota el lema “El comerç just fa que tothom es trobe bé”, el Camp de Morvedre s’unirà a la celebració del Dia Mundial del Comerç Just, dissabte que ve, 13 de maig, amb un programa d’activitats, que ha sigut organitzat per la Tenda de Tot el Món, associació que enguany celebra 25 anys. “Amb aquesta jornada, les organitzacions de comerç just volem cridar l’atenció de les persones consumidores davant de les condicions abusives de treball, l’explotació infantil o la destrucció de boscos que s’amaguen darrere de productes quotidians com el café, el cacau, el sucre, el te o la roba. Així mateix, recordem que els productes de comerç just garanteixen els drets laborals i humans i respecten el medi ambient”, expliquen en un comunicat. En el web interactiu www.lesientabienatodoelmundo.org, la ciutadania pot conéixer aquestes realitats i participar en aquesta iniciativa.

Sagunt s’uneix, d’aquesta manera, a la iniciativa promoguda per la Coordinadora Estatal de Comerç Just amb motiu del seu dia mundial, així, en la Tenda de Tot el Món, situada al passatge Vicente Moliner 4 del Port de Sagunt, igual que en la resta de botigues de comerç just de l’estat, “convidarem la ciutadania a provar els nostres productes de manera gratuïta el dissabte 13 de maig en horari de 10.30 a 14:00 h”. Per a fer extensible el missatge, l’equip de la tenda també oferirà la degustació de productes de comerç just, com Cafè Morvedre i Cacau Morvedre, al mercat del Port de Sagunt, i, a Sagunt en els racONets que organitza l’associació SAGUNT reVIU, al carrer Verónica-Ciutat Vella, de 12.30 a 14.30 h, una mostra d’art com a motor de canvi social. A la vesprada, es podrà degustar i conéixer el comerç just en la nova edició del festival FesCamp, a Benifairó de les Valls, a partir de les 19.30 h a Pla de l’Era.

Sorteig

“Totes les persones que s’acosten a les degustacions durant el Dia Mundial del Comerç Just entraran en el sorteig d’una cistella amb productes de comerç just valorada en 100 euros. Només cal fer-se una foto amb algun producte per a pujar-la a Instagram amb l’etiqueta #FAQUETOTHOMESTROBEBÉ”.

Durant la segona quinzena de maig també s’oferirà, als centres educatius de la comarca, la possibilitat de fer visites a la Tenda de Tot el Món, on es podrà conéixer el comerç just a través d’un esmorzar gratuït per a l’alumnat.