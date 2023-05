L’empresa pública d’ITV espera el permís d’Hisenda per a evitar la vaga

Sitval, l’empresa pública que, des de finals de febrer, gestiona la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana, després de la fi de la concessió per la qual diverses empreses prestaven aquest servei des de l’àmbit privat, es reunirà hui amb representants d’UGT, CCOO, CSIF i Intersindical amb diverses propostes per a evitar la vaga convocada per al 19 de maig, segons va assegurar ahir a aquest diari el seu president Josep Albert (Compromís). En un context electoral, la solució transitòria passa perquè la Conselleria d’Hisenda (PSPV) autoritze un increment de la despesa per a elevar la massa salarial i, així, equiparar les remuneracions dels 996 treballadors de la firma.

Albert va admetre que la situació actual “no és justa” i va assegurar que la Conselleria d’Economia, a la qual està adscrita Sitval, treballa amb Hisenda per aconseguir una solució. El problema és que els 160 empleats que exercien la seua labor en les ITV d’Alacant cobraven aproximadament un 40 % menys que els seus homòlegs de Castelló i València —uns 700 euros menys de mitjana—, segons fonts d’UGT. El president de Sitval ho explica d’una altra manera: les empreses privades d’ITV en aquella província compensaven el salari dels seus empleats mitjançant la realització d’hores extres i altres complements “que ara no es poden fer des de l’Administració pública, en la qual hi ha limitació d’horaris”. Per tant, la seua remuneració queda minvada. Massa salarial “S’ha d’apujar la massa salarial, però ens ho ha d’autoritzar Hisenda, amb qui estem parlant i que ens respondrà demà [per hui] o la setmana que ve”, deia Albert. Aquesta seria la mesura temporal, l’autorització d’un augment de la massa salarial. A mitjà i llarg termini, la solució implica “fer una relació de llocs de treball i establir complements específics segons les funcions i, així, redistribuir la massa salarial”. També, com reclamen els sindicats, negociar un conveni col·lectiu únic que integre els huit, procedents de les antigues mercantils gestores del servei d’ITV, pels quals es regeixen els treballadors.