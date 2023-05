El moviment feminista pressiona els partits en la campanya

El feminisme vol que les seues reivindicacions formen part de la campanya electoral que acaba de començar. Diverses associacions del moviment feminista a la Comunitat Valenciana han presentat a les Corts una declaració perquè l’assumisquen els partits polítics que compten amb representació al parlament autonòmic i que aspiren a tindre-la (i al fet que aquesta siga prou important per a poder governar), entre les quals demanen que no s’incloga persones condemnades per violència masclista en les seues llistes.

La cambra autonòmica està dissolta, però no deixa de ser l’espai de confluència de totes les formacions. Mitjançant aquesta institució, organitzacions com el Front Abolicionista, els sindicats o Alanna han remés un escrit perquè les formacions representades el facen seu i es comprometen activament en la lluita contra la violència masclista ara que el pas per les urnes podria reordenar la composició parlamentària.

Són tres punts clars. En primer lloc, “defensar i respectar el contingut i l’esperit” de la Llei de protecció integral contra la violència de gènere estatal, la seua homòloga a escala autonòmica, així com del Pacte contra la violència de gènere signat l’any 2017. En segon lloc, “mantindre en un lloc prioritari de l’agenda política la lluita contra la violència masclista i la protecció a les víctimes”.

Finalment, “comprometre’s en les normes d’actuació ètiques o manuals de bones pràctiques del partit a no incloure, en les seues llistes electorals, agressors condemnats per violència masclista, així com no donar suport a llistes electorals, per acció o omissió, de les quals puguen formar part algun condemnat per violència de gènere, en considerar que constitueixen una forma d’emblanquiment de la violència masclista i reforç del discurs negacionista”.

Aquest últim punt és, possiblement, el que més butllofes alça dins de les formacions de la dreta, especialment en Vox. El candidat de l’extrema dreta va ser condemnat per maltractament psíquic a la seua exmuller fa 20 anys i ha estat en el focus de les organitzacions feministes, que van demanar, primer, la seua renúncia del Consell de Transparència (es va saber al desembre i no el va deixar fins a abril), i, ara, que el PP s’expresse en contra de governar amb aquesta formació.

“Sent les institucions els màxims òrgans de representació pública de la societat, la presència en aquestes d’homes condemnats per exercir la violència contra les dones, els seus fills i filles, trasllada a la societat un missatge d’emblanquiment de la violència masclista i reforça el discurs negacionista”, expressa la declaració enviada per les organitzacions feministes.