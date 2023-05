El Pla del Cabanyal encara l’aprovació definitiva al límit de la legislatura

La secretària d’estat de Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria ha donat l’informe “favorable” al Pla especial del Cabanyal (PEC). Així ho ha anunciat aquest matí la regidora de Desenvolupament Urbà i candidata a l’alcaldia, Sandra Gómez, que ha assegurat que els veïns de l’antic barri de pescadors “per fi poden estar tranquils, amb certeses i seguretat, perquè ja tenen un pla que protegeix el barri després d’anys d’espoli”.

L’informe de Telecomunicacions, que va posar objeccions al pla especial pels possibles perjudicis que suposarien, per a les operadores de telefonia, les restriccions a les antenes i el cablejat en el conjunt històric, dona el vistiplau al pla, després que l’equip redactor modificara el text. En concret, l’article 54, que obligava a amagar o mimetitzar amb l’entorn les antenes de telecomunicacions i dispositius similars i que ara apunta que aquests elements hauran de situar-se en llocs no visibles des de l’espai públic, però la condició “queda supeditada a la seua viabilitat tècnica”. Si es manté la limitació, l’Ajuntament de València “proporcionarà alternatives d’ubicació que garantisquen la cobertura del servei, sempre des de la seua viabilitat tècnica i econòmica”.

“Sempre que siga possible i viable”

L’informe de Telecomunicacions arriba després del que va emetre, també en sentit positiu, la Conselleria d’Educació i la Direcció General de Costes, després de justificar la rebaixa de les reserves de sòl escolar en el primer cas, i la supressió de l’hotel de 15 plantes en el front marítim.

“Ja tenim tots els informes favorables pendents”, ha assegurat Sandra Gómez, que ha explicat que ara es convocarà la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Territori, amb caràcter extraordinari, per a l’aprovació definitiva del pla i la seua remissió al Consell Jurídic Consultiu, un “tràmit” necessari per preveure el pla canvis substancials en la qualificació del sòl per a l’increment, en un 60 %, de les zones verdes. Gómez ha donat per fet el vistiplau de l’òrgan consultiu, l’informe del qual és preceptiu i vinculant.

Amb l’arribada dels informes pendents de tots els organismes “ja tenim el pla del Cabanyal, un pla de la recuperació i la regeneració que s’aprovarà en aquest mandat”. “El procés de regeneració del barri del Cabanyal amb el qual ens vam comprometre i en el qual hem treballat huit anys culminarà ara amb l’aprovació del Pla especial del Cabanyal”.

“Els veïns per fi poden estar tranquils, amb certeses i seguretat, perquè ja tenen un pla que protegeix el barri després d’anys d’espoli”

“El PP va deixar cases i solars plens de rates i ocupació per a forçar els veïns a abandonar el barri. Sandra Gómez va confrontar les polítiques de l’odi i l’espoli del PP amb el Cabanyal enfront del model del Partit Socialista, que “ha salvat el Cabanyal” i el convertirà en “un barri per a ser viscut”.

Sandra Gómez va assegurar que “som el partit polític que més s’ha esforçat per traure els projectes de regeneració i el pla del Cabanyal avant”. La vicealcaldessa ha anunciat la seua intenció de retre homenatge als veïns al solar de la Casa de la Palmera, una de les icones de la resistència del Cabanyal enfront dels enderrocaments per a la prolongació de Blasco Ibáñez impulsats pel Govern de Rita Barberá.