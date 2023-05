À Punt cancel·la el debat d’Alacant davant de la negativa dels partits a gravar-lo a València

À Punt ha comunicat a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana la cancel·lació del debat electoral a l’alcaldia d’Alacant previst per a dimarts que ve, dia 16. Que aquest anara a gravar-se als estudis centrals de la cadena a Burjassot, València, i no a Alacant, ha motivat la negativa de l’alcalde i candidat a la reelecció pel PP, Luis Barcala; Vox ja va confirmar prèviament que no pensava participar-hi i el PSPV no va confirmar la seua assistència.

Aquest divendres, Barcala ha rebutjat participar en el debat organitzat per la televisió pública valenciana per no celebrar-se a Alacant, una cosa que el PP ha descrit com un “distanciament i falta d’interés” de la cadena per la ciutat i la província.

En un comunicat, À Punt explica que la invitació al debat es va enviar el passat 21 de març i subratlla que la resposta del candidat del PP s’ha produït “hui divendres, 12 de maig, a les 11.05 hores, declinant la invitació i sense cap argumentació per part del seu equip de campanya”.

A més, recorda que la candidatura de Vox ja havia manifestat temps arrere per escrit la seua no assistència i que el PSPV va enviar un document el 4 de maig indicant que no confirmava la seua participació per discrepar que el debat se celebrara fora d’Alacant, “postura que han mantingut fins a la data de hui”.

“Desvirtua la finalitat”

La Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) assenyala que aquestes absències “desvirtuen la finalitat d’un debat electoral, que és la confrontació dels projectes que concorren a les eleccions”: “Sense la presència d’aquestes veus convidades, À Punt no pot assegurar la pluralitat política i la neutralitat que s’exigeix a un mitjà de comunicació de titularitat pública”.

Segons explica, per a les eleccions de 2019, la radiotelevisió pública no disposava d’estudis i controls de realització operatius en el seu centre de producció de Burjassot, per la qual cosa es va autoritzar l’externalització de recursos i l’habilitació d’unitats mòbils per a la celebració de “tots els debats, inclòs el d’Alacant, que va tindre lloc a la Ciutat de la Llum”.

En canvi, per a les pròximes eleccions del 28M “i amb el centre de producció de programes de Burjassot ja amb la dotació tecnològica necessària”, el pla de cobertura aprovat pel Consell Rector de l’ens, i negociat amb els sindicats, proposa l’elaboració dels debats amb recursos propis i un gran desplegament tècnic i humà.

El 25M, el debat autonòmic

Amb aquesta finalitat, a més del debat del pròxim 25 de maig dels candidats a presidir la Generalitat, la cadena pública havia previst tres debats municipals de Castelló de la Plana, València i Alacant, i 17 entrevistes a candidats en ràdio, televisió i web, a més dels preceptius blocs publicitaris electorals. No obstant això, després de la cancel·lació del debat d’Alacant, només es faran, de moment, el de Castelló de la Plana el dimarts dia 23 i el de València, el dia 18, a més del de la Generalitat, el 25M.