Desallotgen un tren per una avaria a Alfafar

Desallotgen un tren de rodalia a l’estació d’Alfafar-Benetússer per una avaria en el fre. Testimonis afirmen que el tren anava deixant per les vies un xicotet rastre de fum i una forta olor de plàstic cremat, que, segons Renfe, es deu a un gripatge del fre. Des de la companyia ferroviària desmenteixen que hi haja hagut cap conat d’incendi.

El maquinista, a les 12.16 hores, ha decidit parar a l’estació de la localitat de l’Horta Sud i ha demanat als viatgers que abandonaren el tren amb les seues pertinences, ja que el comboi no podia continuar circulant en direcció a Xàtiva. Poc de temps després ha arribat fins a la zona el tren següent perquè els viatgers feren el transbord pertinent per a continuar amb el viatge. El fet que el maquinista haja parat a l’estació ha permés que no siga necessari tallar la circulació ferroviària d’aquesta línia de rodalia que suporta un trànsit intens. Un nou altercat en la zona de les vies que travessa Alfafar i Benetússer, que, de nou, demanen la necessitat de soterrar les vies, reivindicació tant dels ajuntaments afectats com dels veïns, que s’han queixat constantment de tots els problemes que ocasiona el pas continu de fins a 200 trens diaris. A la contaminació acústica provocada per les botzines dels trens, que ha provocat en els veïns quadres d’ansietat i insomni, s’hi sumen la inseguretat que generen les avaries en les barreres i ara l’incendi d’un dels trens.