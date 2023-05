Les atencions per violència masclista no paren de créixer

La Comunitat Valenciana és el lloc d’Espanya amb més usuàries actives en el servei telefònic d’atenció i protecció per a les víctimes de la violència de gènere (Atenpro). Hi ha 3.445 dones, segons l’últim informe, corresponent a març de 2023, que es troben actives en aquest sistema del Ministeri d’Igualtat.

Tenint en compte que hi ha uns 2,3 milions de dones valencianes de 15 anys i més en l’autonomia valenciana, les dades d’Atenpro signifiquen que 1.534 dones valencianes per cada milió d’habitants estan sent ateses telefònicament per qüestions de violència masclista.

La xifra supera la segona de la taula nacional, Astúries, que té 1.355 per cada milió de dones en seguiment per aquest servei públic. Cantàbria està en tercer lloc, amb 1.013 dones en seguiment per cada milió. Aquestes tres comunitats estan molt per davant de la resta de les autonomies, ja que totes les altres tenen un percentatge inferior al mil per milió.

Aquestes dades reforcen les que va publicar en 2022 l’observatori del Poder Judicial, en les quals la C. Valenciana apareixia tercera del trist rànquing de denúncies presentades per violència masclista. Cal destacar que el grau de coneixement sobre el sistema Atenpro i el desenvolupament del servei també pot jugar un paper a l’hora de desxifrar les dades d’Atenpro, ja que en algunes autonomies les dades són mínimes. Per exemple, hi ha dos seguiments a La Rioja, 142 a Navarra i 39 al País Basc, que té només la meitat de dones que la C. Valenciana. La mitjana nacional es troba en 831 de cada milió.

Aquest passat mes de març es van produir més altes que baixes a la C. Valenciana: 212 per 200. Això significa un -0,3 interanual respecte a març de 2022. De les altes noves, 97 van ser a València, 95 a Alacant i 20 a la província de Castelló.

El servei telefònic del 016, pel qual queden activats els casos, va rebre, al març, 940 telefonades totals des de la Comunitat Valenciana per part d’aquestes 212 dones actives. Només a Andalusia, Madrid i Barcelona va haver-hi més telefonades que en el territori valencià. Es podria argumentar que la quarta posició és per la població, però la C. Valenciana ocupa la mateixa quarta posició quan es calcula la taxa per milió de dones de més de 15 anys. En concret, hi ha 418 telefonades per milió de dones. A escala nacional, aquest aspecte l’encapçalen Canàries, amb 759 telefonades per milió, i Madrid, amb 735 per milió. La mitjana nacional, esperonada per les dades canàries i madrilenyes, és de 434, així que l’autonomia valenciana se situa un poc per davall d’aquesta.

La víctima mateixa

Al març, el 75 % de les telefonades valencianes les van fer les víctimes mateixes, mentre que el 18,6 % van ser obra de familiars o amics de la víctima. En total, el sistema Viogén té oberts 12.228 casos actius a la Comunitat Valenciana, una xifra que inclou totes les situacions adscrites a la violència masclista (és a dir, no només el servei telefònic d’atenció i protecció, que és del que s’encarrega Atenpro).

Aquest servei és un dispositiu en els telèfons mòbils que permet que les usuàries puguen contactar, en qualsevol moment, amb un centre atés per personal específicament preparat per a això. D’aquesta manera, es pretén atendre la situació personal, segons el Ministeri d’Igualtat. Atenpro ofereix, així, una cobertura de 24 hores, els 365 dies de l’any. En cas d’una situació d’emergència, el sistema es compromet a proporcionar una resposta adequada, fins i tot mobilitzant recursos humans.