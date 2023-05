Medports tria València com a seu per a liderar la digitalització

La reunió del Comité de Cooperació i Formació de Medports, entitat que compta amb una vintena de membres, entre els quals hi ha els principals ports del Mediterrani, que aglutinen el 70 % del trànsit de mercaderies d’aquesta àrea geogràfica, triaran Valenciaport, el pròxim mes de juny, com a centre de referència del sector del transport marítim per al desenvolupament de plans de digitalització, formació i cooperació. Aquesta decisió l’ha presa després d’una reunió celebrada aquesta setmana al recinte del Grau i en la qual han participat una vintena d’emplaçaments portuaris.

En el cas dels espanyols, a més del de Barcelona, hi ha els ports d’Algesires, Cartagena i València. Els recintes associats a Medports representen el 70 % del trànsit portuari del Mediterrani. L’objectiu de l’organització, fundada en 2018, és impulsar la col·laboració entre els ports mediterranis per a afrontar els nous reptes del comerç internacional i la logística, alhora que posa en relleu la centralitat i la importància del Mediterrani en els nous fluxos mundials de comerç. Juan Manuel Díez Orejas, cap de Planificació de l’APV, assegura, en declaracions a Levante-EMV, que la decisió de triar el port valencià com a referent de Medports té a veure amb la incorporació de noves funcionalitats de la plataforma ValenciaportPCS per a millorar l’operativa logística i l’aprofitament dels espais disponibles en el lloc de control fronterer. A través de ValenciaportPCS operen ja unes 1.100 empreses i organismes públics que desenvolupen la seua activitat en els ports de València, Sagunt i Gandia. Cada dia, gestiona més de 300.000 missatges intercanviats. Iniciatives de Valenciaport Valenciaport també ha desplegat recentment la proposta de projecte de desplegament d’una plataforma tecnològica per a l’optimització de les operacions d’escala de vaixells en els ports gestionats en els seus molls, sota la denominació de “PAULA”, que ha sigut seleccionada pel Fons de ports 4.0, sostingut per Ports de l’Estat. A més, DataPorts, cofinançat per la Comissió Europea mitjançant el programa H2020 i coordinat per l’Institut Tecnològic d’Informàtica (ITI) i en el qual participa la Fundació Valenciaport, aprofita la gran quantitat de dades generades en els ports marítims moderns gràcies a l’alt nivell de digitalització. En aquest sentit, està creant un mercat de dades en el qual participen les empreses de la cadena de transport, de manera que es puguen crear solucions de big data integrant fonts de dades de manera significativament més fàcil, ràpida i de confiança, gràcies a la utilització de blockchain. Inversions en seguretat D’altra banda, el recinte del Grau ha posat en marxa quatre projectes europeus sobre tecnologies en els ports. La Fundació Valenciaport ha aconseguit quatre projectes (Smaug, Undersec, Meteor i St Bernard) en l’última convocatòria sobre societats segures del programa “Horitzó Europa”, iniciatives que comporten un finançament de 20,6 milions d’euros en total i que arrancaran després de l’estiu. Segons el director de Seguretat i Protecció de la Fundació Valenciaport, Rafael Company, aquests quatre projectes (“Horitzó Europa”) són finançats en una convocatòria europea “extremadament competitiva, en la qual se seleccionen les millors propostes per a implementar tecnologies disruptives en l’àmbit de la seguretat en ports i la protecció de les infraestructures crítiques”.